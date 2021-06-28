واتساب الذهبي يعرض خصائص ومميزات جديدة وكلمة السر لأي محادثة

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عمر شويل - جدة واتساب الذهبي من أكثر التطبيقات تحميلاً من قبل محبي التكنولوجيا، حيث يعتبر أفضل نسخة من واتساب الأخضر وخاصة بعد التحديث الأخير تم إضافة خصائص جديدة ومميزات فريدة، ومن خلال هذا المقال نوضح الخصائص الجديدة التي تم إضافتها ومنها إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات من خلال الدردشة بين المستخدمين، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في الحالات اليومية والقصص للأشخاص الأخرى، ونوضح من خلال موقعنا خطوات تحديث واتساب الذهبي 2021 بالخطوات، وكيفية استخدام التطبيق بمميزاته الجديدة الأخيرة التي تم إضافتها.

خصائص ومميزات واتساب الذهبي 2021:

يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات للمراسلة التي لديها مشتركين عدة من مختلف الدول في العالم، فقد أثبتت الدراسات والتقارير الأخيرة إنه حصل على أكثر من 50 مليون عملية تحميل على منصات وقوائم التشغيل على مختلف الأنظمة سواء الأندرويد أو الأيفون، ومن ضمن أهم هذه الخصائص التي تم الإعلان عنها وإضافتها لجذب المستخدم، وهذه الخصائص:

إمكانية تفعيل الوضع الليلي بسهولة التي تجعل التطبيق باللون الأسود للحفاظ على العين.

زيادة عدد الأشخاص داخل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

تفعيل خاصية الرد الآلي بدون تلقائياً من خلال ضبط الإعدادات.

تحديث واتساب الذهبي بالخطوات:

أعلن تطبيق الواتساب منذ مدة عن تحديث بالإصدار الأخير للواتساب، وسرعان ما استجاب مستخدمي تطبيق الواتساب الذهبي لتحديث التطبيق، بمجرد أن يتم التحديث يتم إضافة المميزات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها، ويتم التحديث وفقاً لهذه الخطوات حيث يقوم المستخدم الدخول على جوجل بلاي واختيار التطبيق من أيقونة البحث، ثم الضغط على أيقونة تحديث.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي:

أوضح التطبيق المميزات التي تم إضافتها مؤخراً بعد التحديث الأخير، وأشار إلى أن هذه المميزات من المتوقع أن تدهش كافة المستخدمين نظراً للتطور الأخير وسهولة الاستخدام، وهي:

سهولة المراسلة بين الأصدقاء وتبادل المعلومات

إضافة أشكال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة تعبر عن الحالة النفسية للمستخدمين

دمج الملصقات مع الصور قبل إرسالها للأصدقاء

تفعيل إمكانية إخفاء أنك متصل الآن لتجنب الأصدقاء المزعجين وتصفح التطبيق ومشاهدة حالات الآخرين دون معرفتهم

إمكانية وضع كلمة سرية لبعض المحادثات التي تريد قفلها لكي لا يعبث بها الآخرين

كيفية استعادة الرسائل القديمة:

بعد إصدار التحديث الأخير أصبح يمكن للمستخدم إمكانية استرجاع واستعادة الرسائل القديمة بطرق سهلة وبسيطة، وذلك من خلال التأكد من مساحة التطبيق للتخزين صغيرة، أي إنه لا يستهلك مساحة على الجهاز، حيث يمكن حذف التطبيق من على الهاتف المحمول وإعادة تحميله مرة أخرى من المتجر وإدخال نفس الرقم الذي تم تسجيل البيانات به يظهر الحساب بكافة رسائله الخاصة.