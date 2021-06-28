نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق ID احصلي علي آلاف الهدايا والجوائز يومياً في المقال التالي
موقع شحن جواهر فري فاير 2021، تعتبر اللعبة الشعبية الأولى فري فاير free fire التي تم إصدارها من قبل شركة غارينا Garena وذلك في آخر شهر ديسمبر في عام 2017 م هو واحدة من ضمن الألعاب التي حققت شهرة كبيرة وواسعة في الوطن العربي كله كما تطرقت إلى كل دول العالم.
ويعد أكثر ما جعل هذه اللعبة متألقة ومتميزة عن باقي الألعاب هي أنها لعبة يتم تحميلها بشكل مجاني تمامًا من دون دفع أي رسوم من خلال المتاجر الإلكترونية المتعددة سواء متجر جوجل بلاي google play أو من متجر أي أو أس أب ستور app store، ولكن يوجد بداخل اللعبة بعض الأمور التي تحتاج إلى جواهر من أجل شرائها وهذه الجواهر يجب شحن رصبد من أجل الحصول عليها.
موقع شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق ID
يتم شحن جواهر لعبة فري فاير free fire بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية في موقع midsbuy:
- الدخول على أي محرك بحث من محركات البحث المتعددة فاير فوكس أو جوجل كروم.
- كتابة اسم الموقع وهو midsbuy في خانة البحث ثم الضغط على علامة التصفح.
- بعد انتهاء عملية البحث قم بالضغط على اللينك الرسمي الخاص بالموقع وهو أول لينك سيظهر لك في الصفحة.
- بعد فتح صفحة موقع midsbuy قم بالضغط على اسم لعبة فري فاير وسيتم فتح الصفحة الخاصة باللعبة.
- البدء في النقر على اسم دولتك التيت تنتمي لها واختار أيضًا عملة الشراء التي ستدفع بها.
اختار الباقة المناسبة لك واضغط على كلمة شراء.
- قم بكتابة رقم ال id الخاص بك ومن ثم اذهب للعبة للتأكد من وصول الجواهر.
أسعار شحن الجواهر من موقع midsbuy
اختلفت أسعار شحن الجواهر وفقًا لاختلاف العملات والدول والأسعار في مصر جاءت على النحو التالي:
- عدد 5 جواهر بسعر 3 جنيه مصري.
- 20 جوهرة = 8 جنيه مصري.
- 50 جوهرة بسعر 15 جنيه مصري.
- 70 جوهرة بسعر 18 جنيه مصري.
- عدد 170 جوهرة = 35 جنيه مصري.
- 335 جوهرة = 70 جنيه مصري.
- 5600 جوهرة من فودافون كاش بسعر 955 جنيه مصري بالإضافة إلى 3 جواهر هدية يقدمها لكم عند الشحن.
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