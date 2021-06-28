مميزات وعيوب هاتف Honor الجديد Honor 50 SE | أهم المواصفات والسعر

مؤخراً قامت شركة Honor بالكشف عن سلسلة جديدة من هواتفها ، تضم هذه السلسلة هواتف مثل Honor 50 و Honor 50 SE و أيضاً النسخة الأقوي Honor 50 pro.

تأتي هذه السلسلة بدعم كامل لخدمات جوجل وغيرها من الأجزاء من مختلف الشركات وذلك عقب إنفصالها عن شركة هواوي.

مواصفات هاتف Honor 50 SE:

‌يزن الهاتف 191 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، أما الإطار فيأتي من البلاستيك.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتين تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يوجد المنفذ الخاص بكارت الميموري لذلك لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، وكذلك لا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌يعمل الهاتف بواجهة Honor الخاصة Magic UI 4.2 المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف 6.78 إنش من نوع LPTS IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل بمعدل كثافة 387 بكسل لكل إنش.

‌كما تدعم الشاشة كذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensity 900 5G ، الذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.4 جيجاهيرتز من نوع Cortex-A78 .

‌وكذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G78 MC4.

‌يتوفر هاتف Honor 50 SE بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

الكاميرات :

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فيوجد بالهاتف ثلاث كاميرات : الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 وكذلك مستشعر HM2 من سامسونج.

‌الثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع مع زاوية تصل إلى 120° ، وأخيراً كاميرا للتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، وكذلك يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار.

‌كما يدعم الهاتف أيضاً التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف:

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن جودة الصوت واضحة.

‌كذلك لا يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، يمكن أيضاً فتح الهاتف عن طريق خاصية Face Unlock.

‌كما يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وكذلك الجيروسكوب أيضاً.

‌بطارية الهاتف ليثيوم تأتي بحجم 4000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 70% في غضون 20 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من النوع الأحدث Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات للألوان : الأسود ، الأزرق ، والفضي.

سعر هاتف Honor 50 SE: