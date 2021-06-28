شحن شدات ببجي pubg uc 2021 الجديد للسيزون 19

يعيش محبي وعشاق لعبة Pubg Mobile خلال الأيام الأخيرة، حالة من الإثارة والتشويق، تزامنًا مع انطلاق عدد من الأحداث والفعاليات الكبرى للعبة، سواء في خريطة ميرامار أو كراكين، وهو ما دفع الأغلبية للإقبال على شحن شدات ببجي 2021، من أجل الحصول على العناصر الأساسية والمهام والسكنات والملابس والأسلحة، التي تمنحه التفوق خلال المشاركة في تلك الأحداث، ومساعدته على تخطي المستويات الأعلى والوصول إلى صناديق الهدايا والمكافآت، بجانب مساعدتهم على قنص أكبر عدد من الأعداء والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

أحداث الموسم 19 من PUBG MOBILE

وقبل أن نخوض معكم تفاصيل شحن شدات ببجي واستراداد النقاط، نتناول معكم أهم وأبرز الأحداث والمسابقات العالمية التي تم إطلاقها مؤخرًا ضمن مراسم الموسم 19 من PUBG MOBILE، ومن أهمها إتاحة إصلاح وتجنب تعديل الملفات في حالة تلقيك تحذيرًا أمنيًا من الشركة المالكة للعبة، واعلم أن ذلك يشير إلى أن حسابك تم اعتباره غير شرعيًا وجاري حظره، وعليك اتباع الخطوات التالية، لتفادي الحظر:

تسجيل الدخول عبر حسابك.

انقر فوق إصلاح في الزاوية اليمنى العليا من واجهة تسجيل الدخول.

تحديد خيار الإصلاح الروتين.

تسجيل الدخول مرة أخرى بعد إصلاح العطل.

شحن شدات ببجي وشراء عناصر التعاون

ووسط انطلاق فعاليات الأحداث المختلفة على خريطة ميرامار وكراكين وحصد النقاط من قبل اللاعبين، يمكنك شحن شدات ببجي من أجل شراء عناصر التعاون والمشاركة في المهرجان والمعركة الكبرى، ويتطلب ذلك منك تسجيل الدخول عبر موقع Midas Buy، ثم الضغط على خيار شراء الشدات حسب الكميات الذي تريد الحصول عليها، والذي يناسب القيمة المالية التي تستطيع دفعها، بعد تسجيل رقم الـ ID الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، ثم الضغط على موافق.

استرداد النقاط والحصول على السكنات والأشكال

كما يُمكنك الضغط على خيار استرداد في ببجي موبايل، ثم ربط حسابك بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على الهدايا والسكنات والملابس والشدات للعناصر الأساسية، ثم تسجيل رقم معرف اللاعب أيضًا، ثم موافق، والصورة التالية تحمل أبرز صور الملابس والسكنات التي يمكنك الحصول عليها في شحن شدات ببجي 2021: