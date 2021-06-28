نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 الناقلة لقاء الزمالك والمقاصة اليوم في الدوري في المقال التالي
يسعى محبي كرة القدم المصرية إلي أستقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، لمتابعة مباريات كرة القدم المصرية، فالقناة هي الناقل الحصري والوحيد لكافة الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تقام داخل مصر، وأصبحت في وقت قصير من أهم القنوات الرياضية العربية، التي بها نسبة مشاهدة كبيرة جداً في داخل مصر وفي الوطن العربي، والعالم من المصريين والعرب المنتشرين في جميع قارات العالم، والليلة تنقل القناة لقاء الزمالك والمقاصة في أطار مباريات الجولة رقم 27 من عمر مسابقة الدوري العام المصري.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
تضم قنوات أون تايم سبورت العديد من نجوم الإعلام الرياضي المصري، وكذالك المعلقين الرياضين على مباريات كرة القدم وكرة اليد وغيرها من اللعبات الجماعية والفردية، ومن أبرز الإعلاميين في باقة قنوات أون الإعلامي، ” أحمد شوبير، مدحت شلبي،سيف زاهر، إبراهيم عبد الجواد، إبراهيم فايق، شيماء صابر، تامر صقر، والمعلقين أيمن الكاشف، مؤمن حسن، بلال علام، والعديد من المحللين الرياضيين وخبراء كرة القدم المصرية.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
تمتلك قنوات أون تايم العديد من البطولات الحصرية التي تنقل فقط عبر شاشة قنوات أون، ومن أهم هذه الحصريات ما يلي.
- مباريات الدوري المصري الممتاز.
- مباريات كأس مصر ومباريات السوبر المصري.
- مباريات المنتخبات المصرية الودية الدولية التي تلعب بالقاهرة.
- مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية التي تقام داخل مصر عبر التردد الأرضي.
- جميع البطولات والمنافسات الفردية والجماعية التي تلعب داخل مصر ” كرة يد، طائرة، سلة، تنس طاولة”.
تردد قنوات ONTIME SPORTS
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10853
|معامل أستقطاب القناة
|أفقي H
|معامل ترميز القناة
|27500
|معامل التصحيح للقناة
|6/5
أهم المحللين الرياضيين العاملين بقنوات أون
يعمل بقنوات أون تايم سبورت كل المحللين الرياضيين وخبراء جميع اللعبات الفردية والجماعية المتميزين، خاصة خبراء كرة القدم وهم، ” الدكتور طه إسماعيل شيخ المحللين المصريين، الكابتين أيمن يونس فيلسوف التحليل الرياضي، الكابتين حازم أمام تعلب الزمالك، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتين عماد متعب، الكابتين إسماعيل يوسف، محمد فضل، الكابتين محمد عمر نجم الاتحاد السكندري، نجم الدراويش الكابتين محمد صلاح أبوجريشة، والعديد من النجوم وخبراء التحكيم في مصر”.
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