”أبل” تخطط لإنتاج جهاز iPad Pro بشاشات بحجم أكبر

تخطط شركة الهواتف الأمريكية العملاقة ”أبل“، لتطوير أجهزة iPad Pro بشاشات بحجم أكبر، وفقا لما ذكره الصحفي مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ، في النشرة الإخبارية Power On.

وقال غورمان ”قيل لي إن أبل تدرس تطوير أجهزة لوحية بحجم أكبر مع المهندسين والمصممين، الذين يعملون على إصدارات يمكن أن تصل بعد بضع سنوات على الأقل“.

ويوضح غورمان ،كذلك، أن تحديث 2022 لمجموعة iPad Pro يتألف من نماذج تعيد استخدام الأحجام الحالية 11 بوصة و 12.9 بوصة؛ ما يستبعد النسخ الكبرى.

ومن المتوقع، أن تصل النماذج ذات الأحجام الكبرى في غضون بضع سنوات. وقد وكان أكبر جهاز لوحي من أبل هو iPad Pro بقياس 12.9 بوصة، منذ إطلاقه للمرة الأولى في عام 2015.

وذكر غورمان في النشرة، أن جهاز آيباد الكبير سيكون الجهاز المثالي للعديد من الأشخاص، ويستمر في طمس الخط الفاصل بين مجموعة أجهزة الكمبيوتر اللوحية من أبل، وتشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها.

وكشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير في الـ4 من يونيو، أن شركة أبل تقوم بتطوير هيكل أجهزة iPad (Pro) لعام 2022 مع ظهر زجاجي خلفي. من شأنه أن يجلب الشحن اللاسلكي لجهاز iPad للمرة الأولى.

وكانت هناك -أيضا- ادعاءات بأن ”العملاق الأمريكى“ تعمل على ما يسمى بالشحن العكسي أو الشحن الثنائي لجهاز iPad Pro.

يذكر أن شركة أبل ليست وحدها التي تفكر في زيادة الحجم، فهناك تقارير تشير إلى أن شركة سامسونغ تعمل بنشاط على تطوير جهاز لوحي مقاس 14.6 بوصة، من شأنه أن يتفوق بسهولة على جهاز Galaxy Tab S7 مقاس 12.4 بوصة.