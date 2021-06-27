تطبيق واتساب يتيح ميزتين جديدتين رائعتين للعملاء

يعمل خلال هذه الفترة فريق مطوري تطبيق واتساب على إضافة العديد من المميزات الرائعة للمستخدمين، وذلك من اجل لجذب العديد من العملاء الجديد للتطبيق فضلاً عن المحافظة على جميع العملاء المتواجدين الآن على التطبيق، حيث يحرص التطبيق دائماً على التطوير واتاحة عدد من المزايا الجديدة من أجل الحصول على رضا العملاء خلال هذه المرحلة الهامة، ومن المتوقع أن تحصل خدمة الدردشة الاجتماعية على العديد من المزايا الجديدة خلال العام الجاري 2021.

ميزتان جديدتان لمستخدمي الهواتف من تطبيق واتساب

وأوضح موقع “times of india” ان الإصدار التجريبي من التطبيق لنظم التشغيل على أندرويد قد حصل على ميزتين جديدتين مع التحديث الأخير في اصدار 2.21.13.17 على متجر جوجل بلاي، ومع التحديث الجديد سوف تكون المميزات متاحة لمستخدمي النسخة التجريبية خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي هواتف أندرويد في القريب العاجل.

ووفقا لما نقله موقع WABetaInfo سوف يتمكن مستخدموا تطبيق واتساب مع التحديث الجديد من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكنه لن يسمح التطبيق خلال هذه الفترة سوى بإعادة توجيه حزم الملصقات التي قام العميل بتنزيلها على المتجر الخاص بالواتس أب، كما يمكن إعادة توجيه الملصقات على واتساب أيفون إلى جهات الاتصال المتواجدة معهم، ولكنه لن يسمح للعميل أو المستخدم بفتح متجر الملصقات الخاصة بتطبيق الدردشة، حيث أنه في حال وجود زر المشاركة في الجزء العلوي من الحزمة فهذا يعني للمستخدم أن الخدمة متاحة له، وبعد النقر على زر إعادة التوجيه سيقوم واتساب بإرسال الرابط لعرض الحزمة وتحميلها او تنزيلها بسرعة كبيرة.

أما الميزة الثانية الجديدة والحديثة في التطبيق فهي أنه أعاد تصميم طريقة عرض الملاحظات الصوتية، حيث يمكن تشغيل الرسالة الصوتية الواردة ووجود زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، وأنه سوف يتيح للمستخدم ميزة تسمى العرض لمرة واحدة وهى مشاهدة الصور أو الفيديوهات لمرة واحدة view once، كما انها تساعد المستخدمين على منع الوسائط من احتلال سعة التخزين اكبر من الجوال، كما تخبر المرسل أن المستقبل قد شاهد الرسالة أم لا.