هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدم

هذه الخضراوات تزيد مستويات السكر في الدمرغم أن الخضراوات تشكل جزءاً أساسياً من أي نظام غذائي صحي، فإن بعضها قد يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، قال الدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء في مستشفى الملك إدوارد السابع، إن بعض الخضراوات تحتوي على مؤشر غلايسيمي مرتفع.

والمؤشر الغلايسيمي هو نظام تصنيف للأطعمة يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم عند تناول هذا الطعام بمفرده.

والأطعمة الكربوهيدراتية التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الغلوكوز في الدم لها مؤشر غلاسيمي مرتفع.

وأوضح الدكتور أبراهام: «تحتوي الطماطم والبطاطا على مؤشر غلاسيمي مرتفع، في حين أن البطاطا الحلوة تحتوي على مؤشر غلاسيمي أقل، رغم طعمها الأكثر حلاوة».

وتابع قائلاً: «بالنسبة للطماطم، يمكن أن يختلف تأثيرها على مستويات السكر بالدم باختلاف مدى نضجها، فكلما زاد نضجها ارتفعت مستويات السكر بها».

وأضاف أبراهام: «وفيما يتعلق بالبطاطس، يمكننا القول إن البطاطا التي تظل محتفظة بشكلها وبنيتها بعد طهيها لا تسبب ارتفاع الغلوكوز في الدم بنفس القدر الذي تسببه البطاطا المهروسة».

وأشار الطبيب البريطاني إلى أن كيفية طهي الخضراوات وتقديمها يؤثر على هذا الأمر أيضاً، مضيفاً أن الخضراوات المطبوخة الدافئة تنتج كميات أكبر من السكر من الخضراوات الباردة.

وكالات