سعر أيفون 12 برو max في السعودية أدق التفاصيل عن iPhone 12 Pro max بالمواصفات

سعر أيفون 12 برو max في السعودية يهتم بالبحث أن الشباب من الجنسين ممن لديهم هوس اقتناء الهواتف الذكية الحديثة ويعتبر iPhone 12 Pro max من أحدث إصدارات شركة آبل والذي يتميز بالعديد من المواصفات التى تجعل الكثيرون يرغبون معرفة سعر أيفون 12 برو max في السعودية لشرائه، فضلاً عن إنه يتميز بتعدد الألوان، ولكن لابد أن يعلم أيضًا الجمهور قبل الشراء عيوب iPhone 12 Pro max حتى يكون على دراية كافية بكل مايخص هاتف أيفون 12 برو max في السعودية.

سعر أيفون 12 برو max في السعودية

حسب ما أعلنته شركة آبل أن سعر أيفون 12 برو max في السعودية يختلف حسب الإصدار ويمكن رصد السعر من خلال الآتي:

سعر النسخة 128 مليون 5199 ريال سعودي.

سعر النسخة 256 ميغا 5699 ريال سعودي.

سعر الكاميرا 512 ميجا بيكسل 6699 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات أيفون 12 برو max

تتعدد مميزات أيفون 12 برو max من خلال مواصفاته التى توجد في مختلف الإصدارات، ولعل أبرزها الآتي:

طوله 8- العرض 78.1.

غلاف الهاتف مصنوع من الفولاذ يقاوم الصدأ.

مقاوم للماء حتى عمق 6 متر.

شاشة الهاتف تدعم HDR10 وحجمها 7 بوصات.

تبلغ مساحة الشاشة 109.8 سم مربع وتشغل 87.4٪ من مساحة اللوحة الأمامية.

دقة الشاشة 1284 * 2778 بكسل أي FHD +.

يعمل الهاتف بنظام iOS 14.

الكاميرا الخلفية للهاتف مزودة بأربعة مستشعرات.

الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F / 1.6.

الكاميرا الثانية في الهاتف بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F / 2.2 وبُعد بؤري 65 ملم.

الكاميرا الثالثة بزاوية رؤية 120 درجة ونفس دقة الكاميرتين السابقتين.

الكاميرا الرابعة بالهاتف مستشعر TOF 3D LiDAR Scanne الذي يستخدم لعزل الخلفية بشكل جيد.

الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة.

يدعم الموبايل الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

بطارية الهاتف تدوم حتى 20 ساعة وحتى 80 ساعة في حالة عدم الاستماع إلى الموسيقى.

عيوب أيفون 12 برو max

بجانب عرض أبرز مميزات أيفون 12 برو max يجب العلم أن هناك عيوب iPhone 12 Pro max وتكون على النحو الآتي:

من أشهر العيوب التى ظهرت مؤخرًا إن منتجات آبل تأتي بدون شاحن وعدم وجود سماعة تليفون. الهاتف ثقيل عند حمله بيد واحدة. بطاقة SIM من نوع eSim، وهو غير مستخدم في معظم الدول مثل مصر. عدم وجود منفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. الهاتف شكله يشبه iPhone 11 Pro Max. شاشة الهاتف تعمل بتردد 60 هرتز. قوة الشحن 20 واط فقط، وهى قليلة مقارنة بالآخري.

ألوان iPhone 12 Pro Max

تتحدد ألوان أيفون 12 برو max من خلال الآتي: