نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Honor الجديد Honor 50 | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

منذ أيام قامت شركة Honor بالإعلان رسمياً عن أحدث هواتفها وذلك في الصين ، فقد تم الإعلان سلسلة جديدة من الهواتف تتضمن Honor 50 و Honor 50 pro وكذلك أيضاً Honor 50 SE ، تأتي هذه الهواتف بعد انفصال الشركة عن شركة هواوي ولذلك تأتي بدعم كامل لخدمات جوجل وغيرها من الخدمات الأخري من مختلف الشركات. مواصفات هاتف Honor 50: ‌الهاتف خفيف نسبياً فيصل ووزنه إلي حوالي 175 جراماً.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، لكن لا يتوفر المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يأتي الهاتف بدعم لخاصية NFC ، لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌يأتي الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من Honor وهي Magic UI 4.2 والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.75 إنش من نوع OLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2430 بكسل بمعدل كثافة 392 بكسل لكل إنش.

‌تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 19.5:9 ، تدعم كذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز مع دعم 1B Color أيضاً.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي بتردد 2.4 جيجا هيرتز من نوع Kryo 670 Prime.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 642L.

‌يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 12 جيجا رام. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الخلفية فيأتي الهاتف بأربعة كاميرات : الأولي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 كما تصل زاوية العدسة إلي 120°.

‌الكاميرا الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تتوفر الكاميرات بدعم للتصوير panoramic ، HDR ، وكذلك يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن للهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف: ‌لا يدعم الهاتف سماعات ستيريو ، لكن جودة الصوت عالية وواضحة.

‌وكذلك يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف Optical موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة كذلك.

‌كما يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وكذلك الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف 4300 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 70% في خلال 20 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بأربعة إختيارات من الألوان : الأسود ، الرمادي ، الذهبي ، والفضي. سعر هاتف Honor 50 : 420$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 6600 جنية مصري.

464$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 7270 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Honor الجديد Honor 50 | أهم المميزات والعيوب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات هاتف Honor الجديد Honor 50 | أهم المميزات والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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