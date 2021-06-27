تردد قناة الكأس الرياضية الجديد المفتوح تعرف عليه الآن. 2021

تردد قناة الكأس الرياضية الجديد ، Alkass Sports، هو ما سنعرضه لك من خلال السطور القليلة القادمة. حيث قد حدثت قناة الكأس الرياضية الفضائية، (والتي تقدم مباريات الكؤوس، والدوريات لكرة القدم، في العديد من البطولات الآسيوية، والتي تمتلك حقوقها، ولعل أهمها امتلاكها حقوق بث كأس الخليج، بجانب امتلاكها لحقوق بث بطولات رياضية أخرى مختلفة، كالسلة، وتنس الصالات، وغيرها)، التردد الخاص بها، على قمري العرب سات، والنايل سات، وهذه الترددات الجديدة مجانية، بنظام مفتوح. وهذه القناة منزلة مميزة عند الجماهير، ليس فقط لامتلاكها حقوق بث للعديد من البطولات، بل أيضا لامتلاكها فريق تحليلي متميز، وكذلك تقدم صورة مميزة فائقة الوضوح، حيث تأتي قناة الكأس بتقنية HD.

قنوات الكأس الرياضية تعرف عليها:

قنوات الكأس 1، و2، و3 و4 و5، جميعها بدأت تابعة لقناة الدوري والكأس القطرية، تلك التي افتتحت في 2006، وأضيفت لها قنوات أخرى حتى أصبح مجموعها الآن 8 قنوات. جير بالذكر أنه عند إنشاها، حصلت على حقوقها، قناة الجزيرة الإعلامية، كقناة رياضية بجانب قناة الجزيرة الرياضية، ثم بعد انفصال الجزيرة الرياضية، عن شبكة الجزيرة الإعلامية، وتغيرها إلى مجموعة بي إن، أصبحت مجموعة الكأس، وبشكل جزئي، تابعة لشبكة قنوات بي إن، حيث أصبحت قنوات الكأس 3، 7,6 و8 تابعة لقنوات Bein Sports. و تسارع الجميع متسائلين، عن تردد قناة الكأس الرياضية الجديد، ما أن أعلنت الشبكة عن تحديثها للتردد، وذلك لأن القناة استطاعت، وفي الفترة الأخيرة، النجاح في حجز منزلة مميزة عند الجماهير، وذلك لحصولها على عدد من حقوق البث، لبعض الحقوق الرياضية.

قنوات الكأس الرياضية المفتوحة والمشفرة تعرف عليها:

لقد انقسمت قنوات الكأس الرياضية، لقنوات مشفرة، وأخرى غير مشفرة كالاتي:

القنوات المفتوحة الغير مشفرة: قناة الكأس 1، وقناة الكأس 2، وكذلك قناة الكأس الرابعة، والخامسة.

قنوات الكأس الرياضية المشفرة: قناة الكأس 3، وكذلك قناة الكأس رقم 6، وكذلك رقم 7، و8. جدير بالذكر أن هذه القنوات المشفرة، هي التابعة لقنوات Bein Sports (بي ان سبورتس).

تردد قناة الكأس الرياضية الجديدة: