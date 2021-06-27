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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الخاص بحذف حساب الإنستجرام نهائياً.. وكيفية حذفه بالخطوات في المقال التالي
مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتطبيقات الإلكترونية المتطورة مثل تطبيقات السوشيال ميديا مثل الفيس، وتويتر وإنستجرام، قام العديد من الناس بإنشاء حسابات خاصة بهم عبر هذه المواقع واستخدامها والإستفادة من الاخبار والمعلومات عبر العالم المعروضة من خلالها وكذلك الخصائص المختلفة المتاحة بها، مما جعل العالم قرية صغيرة، وعلي الرغم من فوائدها ومميزاتها الكبيرة، ولكن ساهمت هذه التطبيقات في إهدار الكثير من الوقت لبعض الناس من كثرة إستخدامها، مما وصل الأمر إلى الإدمان، كما تترك هذه الوسائل بعض المقارنات بين حياة الناس وبعضها البعض، لذلك يرغب بعض مستخدمي هذه التطبيقات بإغلاق الحسابات الخاصة بهم وقفلها نهائيا وخاصة حساب الإنستجرام وفي المقال التالي سنتناول رابط غلق حساب الإنستجرام الخاص بك بشكل نهائي إما عن طريق حساب الإنستجرام او من خلال متصفح الويب.
كيفية حذف حساب إنستجرام بشكل نهائي من خلال الويب :-
يمكنك الآن من خلال متصفح الويب، حذف حساب الإنستجرام الخاص بك نهائيا، ومع حذفه سيتم أيضاً حذف الملف الشخصي المتعلق بهذا الحساب وكل ما يوجد به من صور ومنشورات ومقاطع الفيديو وحتي التعلقيات والحالات الخاصة والإعجابات، ولن يتم إتاحة اسم مستخدم هذا الحساب مرة أخري علي تطبيق الإنستجرام وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-
- قم بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بحذف حساب مستخدم الإنستجرام نهائياً.
- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.
- سيتطلب منك اختيار السبب الذي ترغب به بحذف حسابك.
- قم بإدخال كلمة المرورة الخاصة بك مرة ثانية
- قم بالضغط علي خيار “حذف حسابي نهائياً.
كيفية حذف حساب إنستجرام عبر تطبيق الإنستجرام :-
يمكنك الآن ايضا من خلال تطبيق الإنستجرام علي الهاتف المحمول الخاص بك الدخول عليه وإمكانية حذف الحساب بشكل نهائي عبر اتباع الخطوات التالية :-
- قم بالدخول إلي تطبيق الإنستجرام علي الهاتف المحمول الخاص بك.
- قم بالضغط علي صورة الملف الشخصي.
- من خلال قائمة الإعدادات قم باختيار مركز مساعدة الإنستجرام.
- قم بالضغط علي خيار” إدارة حسابك” ، وقم باختيار “حذف حسابي”.
- قم باختيار “كيف احذف حسابي”، وسيظهر لك الرابط الخاص بحذف حساب إنستجرام نهائيا.
- سيتطلب منك تسجيل الدخول مرة ثانية إلى الحساب الذي ستقوم بحذفه.
- قم باختيار سبب الحذف، وإعادة إدخال كلمة المرور مرة ثانية.
- قم بالضغط علي خيار” حذف حسابي بشكل نهائي “، ثم قم بالضغط علي الموافقة.
كيفية تنزيل نسخه إحتياطية من البيانات الخاصة بك علي إنستجرام :-
أتاح الآن تطبيق إنستجرام إمكانية تنزيل نسخة إحتياطية من البيانات التي قمت بإستخدامها وحفظها علي حسابك وذلك قبل حذف الحساب الخاص بك بشكل نهائي لتقوم بحفظها على هاتفك المحمول وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-
- قم بالدخول إلي الحساب الخاص بك علي إنستجرام .
- من خلال قائمة الإعدادت، قم باختيار خاصية الأمان والخصوصية.
- قم بالدخول علي قسم تنزيل البيانات، وقم باختيار “طلب تنزيل”.
- قم بإدخال البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به لحسابك.
- سيتطلب منك إدخال كلمة المرور مرة ثانيه، وتاكيد طلب التنزيل.
- سيتم إرسال نسخة من بيانات حسابك علي إنستجرام إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.
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