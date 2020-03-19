سوني تعلن عن مواصفات وسعر بلاي ستيشن playstation 5

محمد ناس - القاهرة أعلنت شركة سوني اليابانية عن أنها ستعقد مؤتمر تقوم فيه بعرض تفاصيل بلاي ستيشن PlayStation 5، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وجاء ذلك بعد إعلان الشركة المنافسة مايكروسوفت عن جهاز إكس بوكس الجديد، وسيتم بث لقاء سوني مباشرة علي الموقع الرسمي للشركة، وقد تم تسريب بعض المواصفات بشان الإصدار الجديد وتوافقه مع شاشات بدقة 8K ومتوافق مع مجموعة يلاي ستيشن 4، مع وجود تحميل سريع للألعاب ووحدة تحكم عالية الجودة ومن المتوقع أرتفاع التكلفة في الإصدارات الجديدة سواء من سوني أو مايكروسوفت.

بلاي ستيشن PS5

وذلك بسبب أرتفاع تكلفة الجيل الجديد من الألعاب لشركة مايكروسوفت، ويقدر بمقدر حوالي 450 دولار أمريكي للوحدة أما سعر بلاي ستسيشن 5 يبلغ سعرة 450 دولار أمريكي وسعر التجزئة 470 دولار، ونستعرض معكم المواصفات التي طرحتها شركة مايكروسوفت عن إصدارها الجديد، مع التسريبات المتوقعة لبلاي ستيشن 5 الجديد واهم المميزات التي سوف يتم طرحها في الإصدار الجديد، ومن المقرر أن يتم البث في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت السعودية.

إصدار مايكروسوفت وحدة معالجة ثمانية النواة AMD Zen 2 CPU سرعة 3.8 جيجا هرتز معالجة الرسومات AMD RDNA 2 سعة التخرين 1 تيرا بايت السعر 450 دولار أمريكي