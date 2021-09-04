رابط تقديم الدفاع المدني 1443.. خطوات التسجيل في وظائف الدفاع المدني

يستعرض لكم ثقفني، رابط تقديم الدفاع المدني 1443، حيث اشتدت نسبة البحث بشكل مرتفع من قبل العديد من المواطنين الراغلين في التقديم لوظاف الدفاع المدني، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين ويجب الإلتزام بها من أجل القبول، وتوجد العديد من الوظائف المعلن عنها برتبة جندي، وسيكون التسجيل متاحا بشكل إلكتروني من خلال ادخال البيانات الخاصة بالمتقدم، وفي السطور التالية نوفر لكم رابط التسجيل للوظائف والخطوات الصحيحة للتقديم.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي

أعلن الدفاع المدني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على رتبة جندي، وقد تم فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف بداية من يوم السبت الماضي ويبقى باب التقديم مفتوحا لغاية يوم الخميس الموافق 25/1 /1443هـ من خلال بوابة أبشر للتوظيف، وشدد الدفاع المدني على أهمية وضرورة تطابق الشروط مع المتقدمين، وكان من أهم الشروط المعلنة على رأسها التزام المتقدم بالحضور بالإضافة إلى الانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية، وفي السطور التالية نتعرف معكم على كافة الشروط المعلنة.

شروط الدفاع المدني 1443

أعلن الدفاع المدني في بيان له وصلنا نسخة منه، بأنه يجب على الراغبين في التطوع لوظائف الدفاع المدني، يجب أن يكون المتقدم للتطوع حاملا للجنسية السعودية، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم لائقا طبيا من أجل القيام بالأعمال الخاصة بالوظيفة، وفيما يتعلق بالعمر يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام بحد أدنى و60 عام بحد أقصى، ويجب أن لا يتعارض عمل المتطوع الأساسي مع التطوع، واختساب الأجر عن الله، كما يجب على المتطوع أن يكون حاضرا في الأوقات المخصصة، والإلتزام بشكل فعلي في الدورات التدريبية، ويشترط عليه أن يلبى النداء في أسرع وقت، ويجب الإلتزام بكافة الأوامر والتعليمات، ويمنع على المقبولين رفض أي عمل يتم تكليفهم به، ونستكمل معكم بقية الشروط.

يجب على المتطوع الالتزام بالصدق والأمانة وحفظ أسرار العمل.

ضرورة وأهمية الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه.

في حالة كان هناك تغيرات يجب اخبار الجهات المختصة.

التطوع يكون لمدة لا تقل عن عام.

يجب الحفاظ على العهد المسلمة سواء كانت ملابس أو أي ادوات أخرى

خطوات تقديم الدفاع المدني 1443 ابشر