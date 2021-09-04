شروط أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة

شروط الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز هذا التمويل بالعديد من المميزات التمويلية التي يقدمها عبر المنصة ويمتاز موقع منصة سلفة بالتقنية المالية الحديثة حيث يتم التمويل الشخصي السريع والفوري من خلال الإنترنت بشروط ميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط وذلك لخدمتهم ومساعدتهم على توفير مطالبهم داخل المملكة ويجب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي من أجل الموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة في عام ١٤٤٣ هجرياً ومصرح التمويل الشخصي من البنك المركزي السعودي في السعودية الآن.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة

قرض منصة سلفة بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت يساوي 2000 ريال سعودي ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ ثمانية عشر عام على الأقل للموافقة على طلب التمويل الشخصي السريع بمنصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالسعودية:

يطلب تمويل منصة سلفة السعودي توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي بموافقة سريعة وفورية وطارئة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

العمر المناسب للتقديم على طلب منصة سلفة السعودي بالمملكة من 18 عام ربما يصل إلى 60 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل الشخصي.

لابد أن يكون المتقدم لطلب منصة سلفة سعودي الجنسية ويعمل فترة لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص بالمملكة وفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي.

أهم مزايا تمويل منصة سلفة في المملكة الآن