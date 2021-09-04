خطوات وشروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان امتدادًا لما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعيًا منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام، وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع علي، شروط أهلية سند محمد بن سليمان لزواج الأيتام و طريقة التسجيل في سند الزواج.

خطوات التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان

أن يقوم المتقدم بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان. اختيار صفحة مبادرة سند الزواج. التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير. إنشاء حساب وإدخال البيانات. اجتياز دورة الوعي المالي. انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سليمان

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم يجب أن يكون عمر المتقدم (21 – 40) سنة. أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى. إلا يتعدى الراتب 4000 ريال سعودي. إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%. أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

فئات تستفيد من دعم برنامج سند محمد بن سليمان

الجمعيات الخيرية النسائية. جمعيات ذوي الإعاقة. ثم تستفيد جمعيات رعاية مرضى السرطان. جمعيات رعاية الأرامل والمطلقات. الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام. ويدعم برنامج سند الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون. الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية. جمعيات الخيرية لرعاية كبار السن.

حالة عدم قبول الطلب في برنامج سند محمد بن سليمان

وأوضح سند محمد بن سلمان، أن عند وصول إشعار تحديث، بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني، يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع، وفي حال كان السبب الموضح غير دقيق، يتم التوجه للجهات المعنية لتحديث معلومات صاحب الطلب، ثم يتم إعادة تقديم الطلب، و لفت سند محمد بن سلمان إلى أنه بالإمكان تقديم اعتراض من خلال القسم المخصص.

مبلغ الدعم من برنامج سند محمد بن سليمان

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، وفق مسارين: الأول لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون ريال جرى الصرف لبعضها بعد أن تم تحديد واختيار جميع الجمعيات المستحقة للدعم، فيما خُصص المسار الثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال سعودي على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اعتبارا من أمس (الخميس).