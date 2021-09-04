تعرف على موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة46 لعام 1443 هجريا

دعم حساب المواطن، هو برنامج حكومي مقدم من المملكة العربية السعودية بدأ في شهر ديسمبر 2017 وهدف البرنامج تخفيف الأعباء على المواطن السعودي لتقديم الدعم المالي للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية لديهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية.

حساب المواطن، يزادا عمليات البحث من قبل الكثير من المستفيدين عن موعد الصرف دعم المقدم من حساب المواطن الخاص بشهر سبتمبر 1443 هجريا وخاصة بعد الإعلان عن نتائج الأهلية، كما يتم البحث عن خطوات الاستعلام، نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني.

موعد صرف دعم حساب المواطن

برنامج حساب المواطن اعلن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 الخاصة لشهر سبتمبر داعيا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما انه بعد التأكد المستفيد من نتائج الأهلية واضح انه لم تشمله يحق له بالتقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يوما، ثم ينتظر الجميع موعد الصرف الدعم من حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولاكن يجب التنبيه انه سبق وتم التوضيح أن يمكن أن يتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره يوم واحد فقط إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية في البلاد، وبذلك يتم صرف الدعم لشهر سبتمر1443 في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر، كما انه يذكر أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم،فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

خطوات الاستعلام عن حساب مواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب اتبعها لدخول على حساب مواطن هي.

يجب أولا الدخول على الرابط الرسمي الخاص به. يليه تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد من رقم الهوية و وتسجيل الاسم. ثم أدخال كلمة المرور الخاصة. وأخير الضغط على الاستعلام.

موعد صرف حساب مواطن دفعة46 سبتمبر1443 هجريا.