نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس الـ 128 جيجا الذهبي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن طرح هاتف آيفون 13 برو ماكس الذهبي في العالم وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، وينتظر محبي العلامة الأمريكي الآيفون الجديد بشغف لمقابلة واحد من أهم وأقوى الهواتف الذكية في العالم، وذلك لأنه يحتوي على إمكانية هائلة تمكنه من اقتناص هذا اللقب من بين جميع منافسيه، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان خصم خرافي من جرير السعودية على جميع المنتجات المتوفرة لديه إلكترونيًا، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان خصم 15% على هاتف آيفون 12 برو ماكس في السعودية.

سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس الـ128 جيجا الذهبي في السعودية

سوف يتم طرح النسخة الذهبية الأكثر شعبية من هاتف آيفون برو ماكس في السعودية في النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي، وسوف يكون سعره في المملكة:

6000 ريال للنسخة الـ 128 جيجا بايت.

أبرز مواصفات هاتف iphone 13 pro max

هناك العديد من المواصفات التي تميز الهاتف المنتظر ومن بين أبرزها:

الهاتف ليس ثقيلًا وهو ما يجعله قابل للإمساك به عبر اليد الواحدة.

وفي الوقت نفسه يعتبر وزن الهاتف حوالي 230 جرام.

يمتلك تكنولوجيا خارقة تمكنه من الاتصال بهواتف آيفون القريبة منه لإرسال واستقبال البيانات.

وفي الوقت نفسه تسمى هذه التكنولوجيا nfc.

الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجا بايت.

يحظى الهاتف بمعالج خرافي يدعى a 15 وهي أعلى معالج لدى آبل.

وفي الوقت نفسه سوف يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير تقربيًا.

هذا بالإضافة إلى طبقة حماية قوية للغاية على شاشة الهاتف وظهره الزجاجي لحمايتهم من الخدوش والصدمات.

متى ينزل آيفون 13 برو ماكس في السعودية

الاثنين الموافق 13 سبتمبر الجاري من عام 2021 و عام 1443.

موعد حجز هواتف iphone 13 pro max

شراء هواتف آبل الجديدة وهي:

جهاز آيفون 13

هاتف آيفون 13 برو

وأيضا هاتف iphone 13 pro max، سوف يبدأ في 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم البيع بأسبقية الحجز.

مزايا كاميرا هاتف آيفون 13 الجديد

حصلت الكاميرا في هواتف آبل المنتظرة على تحسينات عديدة ومنها:

اتساع العدسات لقراءة تفاصيل أكبر عند التصوير.

وفي الوقت نفسه حصلت الكاميرا على تحسين في تكنولوجيا التركيز على الوجوه.

تأتي الكاميرات الخلفية بدقة 76 ميجا بكسل.