نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل إعانة البحث عن عمل الجديد عبر طاقات .. الشروط وطريقة التقديم والرابط transition.taqat.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل إعانة البحث عن عمل الجديد عبر طاقات البوابة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية تتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث أر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد لإعانة الباحثين عن العمل في المملكة، وتهدف هذه الإعانات إلى تنظيم احتياجات سوق العمل من الكوادر السعودية ومساعدة الشباب في إيجاد فرصة عمل مناسبة من خلال إجراء دورات تدريبية لهم لزيادة خبراتهم ومساعدتهم ماليًا لإعانتهم وتشجعيهم في البحث الجاد عن وظيفة مناسبة دون كلل أو ملل، وفي هذا الصدد سوف يتم صرف إعانة شهرية للباحثين عن العمل لمدة 15 شهرًا طبقًا للتنظيم الجديد، وسنقوم بعرض طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل وشروط التقديم على إعانة البحث عن عمل عبر رابط طاقات البحث عن عمل، كما نقوم بعرض آلية صرف إعانات الباحثين عن عمل، فتابعونا من خلال هذا التقرير.

تسجيل إعانة البحث عن عمل

التقديم على إعانة البحث عن عمل سوف يكون إلكترونيًا من خلال التسجيل في بوابة طاقات الإلكترونية، وتعتمد كافة الوزارات في المملكة على منظمة التحويل الرقمي في إنهاء كافة المعاملات الحكومية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية دون حاجة المواطنين إلى التوجه إلى مقار الوزارات والمصالح الحكومية، حيث يقوم الشخص المتقدم للإعانة بالتسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل عبر طاقات الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، ولكن قبل التقديم على إعانة البحث عن عمل يجب مراعاة مرور المدد الزمنية التالية:

يجب أن يكون التسجيل قبل مضي 24 شهراً من تاريخ نهاية التدريب أو التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ينبغي أن يكون تسجيل المتقدم بعد مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل لمن سبق له العمل.

رابط التسجيل على إعانة البحث عن عمل

يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على إعانة العاطلين عن عمل بعد استيفائهم لكافة شروط الأهلية التقديم عبر الموقع الرسمي لبوابة طاقات مباشرةً أو من خلال الدخول على النفاذ الموحد والنقر على التبويب الخاص ببوابة طاقات وملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بطريقة صحيحة وإرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب.

كيف أقدم على إعانة البحث عن عمل

الدخول على رابط طاقات المباشر أو من خلال النفاذ الموحد هو الموقع الرسمي للتسجيل في إعانة الباحث عن عمل، والتقديم يكون لفئة الشباب من عمر عشرين إلى أربعين سنة، وفيما يلي عرض لخطوات التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل التقديم:

الدخول إلى رابط بوابة طاقات الإلكترونيّة.

النقر على القسم الخاص بـ (الباحث عن العمل).

ينتقل الموقع إلى صفحة أخرى يطلب البيانات التالية: إدراج رقم بطاقة الهوية الوطنية. إدخال اسم المستخدم. ثم إدراج رقم الهاتف. كتابة كلمة السر. يطلب الموقع إدخال البريد الإلكتروني ثم تأكيد البريد الإلكتروني.

يطلب الموقع إدخال بيانات أخرى خاصة بالمستفيد، فيجب على المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

مراجعة كافة البيانات جيدًا للتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة “تسجيل”.

وفي حال عدم تسجيلك على منصة طاقات من قبل نقدم لكم من خلال الفقرة التالية طريقة التسجيل في موقع طاقات لأول مرة.

التسجيل في بوابة طاقات لأول مرة

البوابة الوطنية للعمل ” طاقات” هي البوابة الإلكترونية المسئولة عن تسجيل الباحثين عن عمل من المواطنين في المملكة العربية السعودية من تسجيل بياناتهم ومعلومات الشخصية لمساعدتهم في الحصول على الدورات التدريبية وفرص التوظيف المناسبة، ويمكن التسجيل في بوابة طاقات لأول مرة من خلال إنشاء حساب على البوابة عبر تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة طاقات الإلكترونية. الدخول على الصفحة الخاصة بالتسجيل كباحث عن عمل. كتابة البيانات في الحقول المخصصة لها. إدخال رقم الهوية الوطنية. قم باختيار اسم المستخدم وكلمة المرور. إدراج البريد الإلكتروني الخاص بك. كتابة رقم الهاتف الجوال. ثم يطلب الموقع إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الهاتف. قم بتأكيد البريد الإلكتروني من خلال الدخول على الرسائل على البريد الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل المرسل إليك. ومن خلال تأكيد البريد الإلكتروني فقد تم تسجيلك بنجاح في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” ويمكن بعدها تسجيل إعانة البحث عن عمل من خلال تسجيل الدخول على البوابة بشكل كامل ومباشر، ومن خلال الفقرة التالية نعرض لكم كم مبلغ إعانة البحث عن عمل الجديد 1443.

كم مبلغ برنامج إعانة العاطلين عن العمل

تمنح الحكومة السعودية إعانة الباحثين عن العمل لفترة 15 شهر، وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية آلية صرف إعانة البحث عن عمل الجديدة، حيث كان في الساب يتم صرف إعانة برنامج حافز البحث عن عمل لمدة 12 شهرًا طبقًا للنظام، أما في النظام الجديد لإعانة البحث عن عمل يتم الصرف على النحو التالي.

استحقاق المستفيد 2000 ريال شهرياً لمدة 4 شهور من برنامج البحث عن عمل.

صرف 1500 ريال شهرياً للمستفيد لفترة 4 شهور.

يصبح الاستحقاق 1000 ريال شهرياً في الأربعة شهور التالية.

أما في الثلاث شهور الأخيرة يصبح الاستحقاق 750 ريالاً.

الاستعلام عن إعانة البحث عن عمل

تلزم صندوق تنمية الموارد البشرية المتقدمين للإعانة برفع كافة المستندات المطلوبة في تسجيل إعانة البحث عن عمل الجديد، ويتولى الصندوق مهمة التحقق من تطابق الشروط وضوابط الاستحقاق، كما يقوم بالصندوق بإشعار المتقدم بالرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال فترة لا تتعدى 3 شهور من تاريخ استكمال الطلب، وفي حالة الرفض يتم إشعار المتقدم بسبب الرفض.

شروط إعانة البحث عن عمل

شروط التقديم على إعانة البحث عن عمل من أهم الأمور التي يرغب المتقدمين لطلب الإعانة في معرفتها، حيث ذكر صندوق تنمية الموارد البشرية أن على المتقدم استيفاء كافة هذه الشروط للحصول على إعانة الباحث عن عمل، وفي حال الإخلال بأي شرط من هذه الشرو لا يتم صرف المساعدة المالية للمتقدم، لذلك نقوم بعرض شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم لإعانة البحث عن عمل يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون المستفيد من الإعانة مقيماً بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة لمدة زمنية لا تقل عن عشرة شهور خلال فترة تقديم الطلب للإعانة أو خلال فترة صرف الإعانة لمدة 15 شهرًا.

يشترط النظام أن يكون المتقدم العاطل عن العمل قادراً على العمل، كما يجب أن يكون جادًا في البحث عن فرصة وظيفة مناسبة.

ينبغي أن يكون المتقدم في المرحلة العمرية ما بين 20 و 40 عامًا.

من شروط الأهلية ألا يكون الشخص المتقدم للإعانة عاملًا أو موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

النظام الجديد يشترط ألا يصرف للمتقدم معاش تقاعدي أو تعويض ضد التعطل عن العمل أو معاش الضمان الاجتماعي.

كما يشترط صندوق تنمية الموارد البشرية ألا يكون المستفيد من إعانة الباحثين عن عمل طالبًا متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ويجب ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري، كما يشترط النظام ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للحصول على إعانة البحث عن عمل.

ينبغي ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من البرنامج وألا يكون قد حصل على الإعانة المالية من حافز صعوبة الحصول على عمل، ولكن إذا لم يتجاوز مدة صرفه السابقة أو اللاحقة الـ15 شهرًا يمكن له الاستفادة من الإعانة الحالية.

ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة وألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهراً.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تقريرنا عن كيفية تسجيل إعانة البحث عن عمل للعاطلين في السعودية، حيث استعرضنا من خلال هذا المحتوى خطوات التسجيل في إعانة الباحثين عن عمل وشروط الحصول على إعانة البحث عن عمل، وآلية صرف الإعانة خلال الـ15 شهر، كما قدمنا الحالات التي يتم فيها استرداد الإعانة أو وقف الصرف أو خصم جزء من مبلغ الإعانة من المستفيد.