نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معروض طلب مساعدة علاج علي نفقة الدولة من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الديوان الملكي الكثير من الخدمات والمساعدات لكافة أبناء الشعب السعودي كمساهمة من الديوان الملكي السعودي في إغاثة المواطنين السعوديين في الكثير من أمور حياتهم اليومية, وفي وضع الاحتياجات المتزايدة من المواطنين في عيش حياة كريمة وراقية فإنهم يبحثون عن كيفية الحصول علي مساعدات من الديوان الملكي وذلك نظراً لتميز الديوان الملكي عن غيره في إعطاء المساعدات المالية والعلاجية وغيرها للأسر الأكثر احتياجاً, ومن ضمن المساعدات المقدمة من الديوان الملكي هي إمكانية الحصول منه علي مساعدة علاج, وذلك وفقاً لحالة المريض ما إذا كان يحتاج إلى المساعدة العلاجية أم لا, وفي مقالنا سوف نقوم بعرض لكم كيفية كتابة معروض طلب علاج من الديوان الملكي.

معروض طلب مساعدة علاجية من الديوان الملكي

تستطيع أن تقوم بتقديم طلب إلي الديوان الملكي من اجل الحصول علي طلب علاج بالخارج لك, وذلك إذا كانت حالتك الصحية والعلاجية ليس لها علاج داخل المملكة العربية السعودية وتستلزم الذهاب خارج المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج, ولكن هناك صيغة محدده لهذا الطلب يجب مراعاة بعض الأمور عند كتابته, ويتم كتابة الطلب كلاتي.

إلي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز

إلي معالي وزير الديوان الملكي ……………

تحية طيبه وبعد

أتقدم لكم أنا المواطن (تقوم بذكر اسمك) بطلب للحصول علي مساعدة علاجية من الديوان الملكي وذلك نظراً (تقوم بذكر المرض التي تمر به أو ما يمر به قريبك من الدرجة الأولى, وتذكر كافة تفاصيل المرض وما تحتاجه من هذه المساعدة العلاجية) وأتمني من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك ومعالي وزير الديوان الملكي قبول طلبي للمساعدة العلاجية علي نفقة الدولة, وارجوا أن تنظروا إلي حالتي بعين الرحمة والكرم والمعروف.

المرسل/ قم بكتابة الاسم رباعي

رقم الجوال/ ……….

عنوان المرسل/ كتابة العنوان بالكامل

البريد الإلكتروني/ كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيح

عنوان إرسال معروض طلب علاج أو أي معروض طلب أي مساعدة اَخري

وفر الديوان الملكي مكان وعنوان يمكنك من خلاله مراسلة الديوان الملكي وإرسال معروض طلب المساعدة من الديوان وذلك بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين وأمير الديوان الملكي للموافقة علي طلبك, حيث يمكنك أن تقوم بمراسلة الديوان الملكي علي العنوان الأتي:

الهدا- الرياض- المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لأخذ مساعدة مالية من الديوان الملكي

لابد من توافر المستندات التي تكمل عملية الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي.

معروض الطلب المسجل فيه كل ما تحتاجه من الديوان الملكي.

كتابة في المعروض نوع المساعدة التي تريدها.

الأوراق الشخصية للشخص الذي يقوم بتقديمها للحصول علي المساعدة مثل الهوية الوطنية و كارت العائلة وهكذا.

لا يستطيع المتقدم أن يقوم بتقديم اكثر من مره معروض طلب مساعدة إلا بعد الرد علي المعروض المرسل إلي الديوان الملكي.

من الأفضل علي المتقدم أن يكون هو صاحب المشكلة وليس غيرة.

يمكن أن يقوم الشخص بتقديم معروض طلب المساعدة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

الاستعلام عن طلب سابق للعلاج خارج المملكة العربية السعودية

يمكنك الآن من خلال موقع وزارة الصحة السعودية أن تقوم بالاستعلام عن طلب قد قمت من قبل بتقديمه من اجل الحصول علي فرصة للعلاج بالخارج, وذلك بسبب عدم توافر سبل العلاج الخاصة بك داخل المملكة العربية السعودية, فإذا قمت بتقديم طلب للعلاج بالخارج وتريد الاستعلام عنه قم بالدخول علي موقع وزارة الصحة واتباع الخطوات التالية.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية من خلال الرابط التالي: وزارة الصحة. اختيار كلمة بدء الخدمة. إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم للحصول على مساعدة العلاج الخارجية. كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام عن المساعدة.

خطوات تقديم طلب لإسقاط القروض من خلال الديوان الملكي

حيث يمكنك من خلال الديوان الملكي أن تقوم بتقديم طلب لإسقاط القروض التي عليك, حيث من ضمن الخدمات المقدمة من الديوان الملكي هي استقبال طلبات من المقترضين أموالاً من البنوك المختلفة ولا يستطيعون أن يقوموا بسدادها نظراً لتعرضه لظروف لا يستطيع بسببها أن يقوم بسداد باقي أقساط القرض.

يجب كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمقترض.

المعلومات الخاصة بالقرض.

مقدار ونوع القرض الذي حصلت عليه.

اسم البنك الذي حصلت منه علي القرض.

كتابة اسم الفرع الذي أخذت من المصاري.

يتم بعد ذلك إرسال طلب إسقاط القروض إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي, أو من خلال تسلميه باليد في الديوان الملكي.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية أيضا بجانب المساعدات العلاجية التي قمنا بتوضيحها لكم سابقاً, كما يوفر طرق مختلفه للتواصل معه.

يمكن زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي من خلال البحث علي في محرك البحث جوجل, وتقوم بعدها بالتواصل مع الديوان.

كما تستطيع الاتصال علي الرقم 8004000000 وذلك للاستفسار أو الاستعلام عن أي طلب.

المساعدات الاَخري المقدمة من الديوان الملكي

مساعدات الحصول علي سكن

حيث ضمن المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي هو منح الوحدات السكنية للمحتاجين من الأسر الفقيرة التي لا تملك سكن, ولكن هناك أيضاً شروط لابد أن تكون في المتقدم لكي يستطيع الحصول علي المنح السكنية والمقدمة أيضاً من وزارة الإسكان السعودي.

العفو عن المسجونين داخل السجون السعودية

ومن شمول المساعدات المقدمة من الديوان هو العفو عن المساجين وذلك من خلال تنازل الحكومة عن حقها في المسجون, ولكن الشروط للحصول علي العفو الملكي للمسجونين هي.

أن تكون الجرائم المحكوم فيها لا تكون متعلقة بالشرف والقتل وان تكون من القضايا الضعيفة.

يتم تقديم الطلب إلي لجنة الاختصاص في المحكمة للنظر فيها.

المساعدات المالية من الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي مساعدات مالية إلي الأشخاص والأسر الذي يحتاجون مساعدات مالية نظراً للظروف السيئة التي يمرون بها, حيث لابد أن يكون هذه الأسرة أو الشخص غير قادر علي العمل وليس له مصدر دخل يستطيع تدبر الأمور المعايشة الأساسية له, فيستطيع أن يقوم بتقديم طلب مساعدة مالية إلي الديوان الملكي من خلال العنوان الموضح مسبقاً

العنوان الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي لتلقي طلبات المساعدات

قام الديوان الملكي بتوفير الكثير من وسائل التواصل بينه وبين الجمهور لتلقي كافة طلبات المساعدة أو تلقي الاستفسارات والأسئلة, حيث بجانب وسائل التواصل الموضحة بالأعلى فقد قام الديوان الملكي بتوفير بريد إلكتروني خاصة للتواصل مع الجمهور عليه, حيث البريد الذي تستطيع التواصل به مع الديوان المليكي هو [email protected]