أسرع قرض بالسعودية.. تمويل سلفة الجديد بدون تحويل الراتب حتى 5 ألاف ريال

من الأمور الهامة التي يتم البحث عنها كثيراً هو طريقة الحصول على تمويل سلفة الجديد بدون تحويل الراتب، حيث أن خدمة التمويل من سلفة من أسرع وأفضل أنواع التمويل في المملكة العربية السعودية، ومنصة سلفة هي منصة إلكترونية هامة تقدم العديد من خدمات التمويل لجميع المواطنين، كما تقدم العديد من التسهيلات لجميع المستفيدين، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم اليوم جميع تفاصيل تمويل سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب

قامت منصة سلفة بتوفير خدمة التوصيل الشخصي بشكل فوري وبدون تحويل الراتب، حيث يمكن الحصول على التمويل في غضون دقائق، ولكن يجب توافر الشروط المطلوبة، كما يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة، وللراغبين في الحصول على تمويل من سلفة إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة، والاطلاع على شروط التمويل.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

والآن يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

والنقر على طلب التمويل.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم إرسال المبلغ المالي إلى الحساب البنكي.

شروط تمويل سلفة الجديد بدون تحويل الراتب

تم وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل سلفة الجديد بدون تحويل الراتب، وفيما يلي أهم الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

إن تكون مدة العمل للقطاع الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل، والقطاع الخاص لا يقل عن سته اشهر.

لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال.

تقديم جميع المستندات المطلوبة والبيانات كاملة، حتى يتم الموافقة على التمويل.

مميزات تمويل منصة سلفة

في النقاط التالية نذكر لكم أهم مميزات تمويل منصة سلفة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم منح التمويل بدون تحويل الراتب الشهري.

يتم تحويل التمويل في ثواني قليلة، في حالة توافق الشروط اللازمة.

يتم السداد على فترات طويلة، وتسهيلات عديدة.

الأمان والحماية حيث أن موقع سلفة يقوم بتشفير وحماية بيانات العملاء عبر مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

كيفية تسجيل حساب جديد في منصة سلفة

قبل عمل السلفة لابد من تسجيل حساب جديد على منصة سلفة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-