قروض المتقاعدين من الراجحي 1443 بدون فوائد وأهم الشروط والرسوم المطلوبة لها. يمتلك مصرف الراجحي فروع عديدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتمتد فروعه لخارج حدودها أيضاً. كما أن مصرف الراجحي يتميز بإمتلاكه للعديد من العملاء أيضاً داخل حدود المملكة وخارجها. ويقدم بنك الراجحي لعملائه الكثير من الخدمات الجديدة والمميزة. فهناك أنواع من القروض وكذلك التمويل الشخصي التي يقدمها الراجحي للعملاء. كما أن هذه القروض تختلف قيمتها وكذلك قيمة أقساطها وعددها وفترة السداد بإختلاف ظروف العميل ونوع القرض. وتعتبر أكثر هذه الخدمات التي يقدمها الراجحي هي القروض التي يتم تقديمها للمتقاعدين وبدون فوائد. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض القروض المقدمة للمتقاعدين والشروط المطلوبة لها وكذلك الرسوم أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443 وأفضل بنوك لقروض المتقاعدين في المملكة.

قروض المتقاعدين من الراجحي 1443

يقدم بنك الراجحي الكثير من المساعدات المالية المختلفة للعملاء لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الشخصية. وتتعدد وتختلف أشكال وصور المساعدات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء فهناك القروض وهناك التمويل الشخصي وكذلك التمويل العقاري. كما يقدم أيضاً تمويل شخصي للزواج وكذلك تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهناك أيضا البطاقات الائتمانية. ويقدم البنك أيضاً قروض شخصية للمتقاعدين وتتميز هذه القروض بعدم وجود لها فوائد. كما تتميز القروض الشخصية التي يقدمها البنك بكونها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويتمكن العميل الذي تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة من الحصول على القرض في مدة لاتزيد عن 30 دقيقة فقط. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الشباب من الراجحي 1443 تعرف على مميزاته والشروط المطلوبة للحصول عليه.

الشروط والرسوم المطلوبة للحصول على القرض

قام مصرف الراجحي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في العميل الذي يريد الحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة للحصول على قروض المتقاعدين كما يلي :

يجب ألا يتخطى العميل سن ال70 عاما مع سداد أخر قسط للقرض

ألا تزيد مدة التمويل عن ال60 شهر

كما تبلغ قيمة القسط 900 ريال سعودي

وكذلك يجب أن يتم الموافقة على العميل من قبل إدارة البنك

ويمكننا أيضاً ذكر رسوم طلب الحصول على قروض المتقاعدين من الراجحي كما يلي :