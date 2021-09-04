شروط التسجيل في منصة قدوم لتسهيل اجراءات السفر إلى السعودية 1443

شروط التسجيل في منصة قدوم والتي تساعد بشكل كبير جداً في تسهيل اجراءات السفر إلى السعودية بعد قرار رفع تعليق الرحلات إلى المملكة وتيسيراً على الزائرين وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة بالسعودية يجب على كافة القادمين إلى المملكة الالتزام بالتعليمات الصحية والتسجيل في منصة قدوم وتسجيل بيانات الزائرين الصحية في منصة قدوم السعودية حيث أن خطوات تسجيل قدوم المسافرين إلى المملكة يتم عبر منصة ابشر ويمكن تسجيل خدمة قدوم بدون وجود حساب في ابشر.

ما هي منصة قدوم والفئات التي تستفيد من خدمة تسجيل قدوم

تسجيل قدوم منصة جديدة تستهدف المقيمين في السعودية والقادمين من خارجها وتهدف إلى تسجيل بيانات الزائر والمقيم الذي سيعود إلى السعودية في منصة قدوم لتسهيل عملية وإجراءات دخول المسافرين إلى السعودية وتستهدف منصة قدوم الفئات التالية:

أولاً الزائر المحصن.

وأيضاً المقيم الغير محصن.

ثم الزائر المحصن والغير محصن.

وكذلك الزائر لأغراض علاجيه.

وأخيراً العاملة المنزلية المرافقة للمواطنين.

شروط التسجيل في منصة قدوم للمسافرين إلى السعودية

شروط السفر إلى السعودية أن يكون الزائر حاصل على لقاح كورنا بأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية مث ” فايزر – استرازينيكا – موديرنا – جونسون – أو جرعتين من اللقاح الصينى ومعهم جرعة من احد الجرعات السابقة”.

أن يقدم المسافر شهادة من الجهات الصحية الرسمية فى بلده تفيد بتلقية اللقاح المعتمد فى المملكة.

كذلك يجب أن يقوم المسافر بتسجيل بياناته في نموذج إلكتروني فى منصة مقيم قبل السفر بحوالي يومين.

ويجب تقديم الشهادة الأصلية من اللقاح وقت السفر.

الإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها على بوابة مقيم ويتم التحقق من تلك البيانات عندما يتم إصدار كرت صعود الطائرة أو في أي من منافذ الدخول إلى السعودية.

يتم تحميل المسافر كافة التبعات القانونية في حالة تقديم بيانات خاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكذلك التسجيل في منصة قدوم متاح لمن تجاوزت أعمارهم 18 فقط ومن هم اقل من ذلك لا يتم تسجيلهم على منصة قدوم.

كيفية التسجيل في منصة قدوم السعودية