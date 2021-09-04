فرص للتملك تبدأ بـ 10 آلاف ريال ب“عقار إنفست” أول منصة للاستثمار العقاري التشاركي بالسعودية

فكرة جديدة فكرة التملك التشاركي حيث يتيح لمن ليس لديهم مبلغ كبير للتملك، فيمكنك تملك جزء من العقار بمبلغ يبدأ ب 10 الاف ريال يمكنك تملك جزء من عقار من خلال عقار إنفست والتي بدأت بطرح هذه الفكرة كاول منصة تطرح التملك التشاركي، ومن خلال مقالي سوف اوضح فرص للتملك تبدأ بـ 10 آلاف ريال من خلال منصة انفست حيث أصبح حلم التملك والإستثمار العقاري أصبح حقيقة للكثير من الذين لا يمتلكون القدرات المالية الكبيرة بعد طرح أول منصة سعودية للتملك التشاركي “عقار إنفست”، هذه المنصة التي تتيح لراغبي التملك والاستثمار في مجالات العقارات الدخول بمبالغ تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، الفكرة التي تطرحها “عقار إنفست” تعتمد على التمليك التشاركي لجزء من عقار، هي عضو في منظمة العقار الأمريكية (Realtors).

عقار إنفست أول منصة للاستثمار العقاري التشاركي بالسعودية:

من الجدير بالذكر فقد إستطاعت “عقار إنفست” العمل بجدية على حل مشكلة تملك الكثير ممن لايملكون مبالغ كبيرة لتملك عقار، وعملت على أن تبتكر حلول جديدة للتملك العقاري، ولم يعد هناك حاجة للتمويل العقاري من البنوك، والتي كان يسعى لها المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، إلى جانب راغبي تملك المنشآت العقارية، وكما وفرت الشركة فرصة سهلة للدخول في مجال الاستثمار العقاري بالدخول بمبالغ بسيطة، كذلك وفرت الشركة فرصة للخروج من المجال في أي وقت مع حفظ كامل حقوقه كمالك أو مستثمر في المجال العقاري.

مزايا التملك التشاركي من خلال “عقار إنفست”: