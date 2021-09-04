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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص للتملك تبدأ بـ 10 آلاف ريال ب“عقار إنفست” أول منصة للاستثمار العقاري التشاركي بالسعودية في المقال التالي
فكرة جديدة فكرة التملك التشاركي حيث يتيح لمن ليس لديهم مبلغ كبير للتملك، فيمكنك تملك جزء من العقار بمبلغ يبدأ ب 10 الاف ريال يمكنك تملك جزء من عقار من خلال عقار إنفست والتي بدأت بطرح هذه الفكرة كاول منصة تطرح التملك التشاركي، ومن خلال مقالي سوف اوضح فرص للتملك تبدأ بـ 10 آلاف ريال من خلال منصة انفست حيث أصبح حلم التملك والإستثمار العقاري أصبح حقيقة للكثير من الذين لا يمتلكون القدرات المالية الكبيرة بعد طرح أول منصة سعودية للتملك التشاركي “عقار إنفست”، هذه المنصة التي تتيح لراغبي التملك والاستثمار في مجالات العقارات الدخول بمبالغ تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي، الفكرة التي تطرحها “عقار إنفست” تعتمد على التمليك التشاركي لجزء من عقار، هي عضو في منظمة العقار الأمريكية (Realtors).
عقار إنفست أول منصة للاستثمار العقاري التشاركي بالسعودية:
من الجدير بالذكر فقد إستطاعت “عقار إنفست” العمل بجدية على حل مشكلة تملك الكثير ممن لايملكون مبالغ كبيرة لتملك عقار، وعملت على أن تبتكر حلول جديدة للتملك العقاري، ولم يعد هناك حاجة للتمويل العقاري من البنوك، والتي كان يسعى لها المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، إلى جانب راغبي تملك المنشآت العقارية، وكما وفرت الشركة فرصة سهلة للدخول في مجال الاستثمار العقاري بالدخول بمبالغ بسيطة، كذلك وفرت الشركة فرصة للخروج من المجال في أي وقت مع حفظ كامل حقوقه كمالك أو مستثمر في المجال العقاري.
مزايا التملك التشاركي من خلال “عقار إنفست”:
- تتيح المنصة لراغبي الاستثمار كافة المعلومات المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري مثل (أسعار العقارات، المردود الاستثماري الحالي ، والمردود الاستثماري المتوقع، الحصة المتوفرة من العقار، كافة المعلومات المتوفرة عن العقار، مدى الإقبال على الاستثمار).
- توفر المنصة للمستثمر فرصة الدخول والخروج من الاستثمار في أي وقت دون قيد أو شرط.
- تمكن المنصة المستثمر أن ينوع في العقارات التي يتملكها بدلا من تجميد أمواله في عقار واحد.
- تمتلك المنصة خبراء عقاريين قادرين على التقييم العادل للأسعار بما يضمن حماية أموال المستثمرين.
- تقوم عقار إنفست بجميع عمليات البحث عن العقارات المعاينة والفحص للعقار للتأكد من سلامته الفنية والقانونية.
- تدير الشركة العقار بالكامل في حالة رغبة المستثمر من أعمال صيانة وعمل عقود التأجير وإدارة المصروفات بفاعلية للحفاظ على عائد عقاري متميز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرص للتملك تبدأ بـ 10 آلاف ريال ب“عقار إنفست” أول منصة للاستثمار العقاري التشاركي بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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