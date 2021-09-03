التقديم علي الوظائف الحكومية من خلال جدارة للتوظيف بالمملكة

التقديم علي الوظائف الحكومية عبر منصة جدارة للتوظيف في المملكة العربية السعودية، حيث أن جدارة عبارة عن منصة إلكترونية للتقديم علي وظائف حكومية من قبل وزارة الموارد، فإن تلك المنصة تم إطلاقها عن طريق وزارة الموارد البشرية بهدف مساعدة الباحثين عن عمل، فإن جدارة تسمح لجميع المواطنين بالتقديم علي أي أعلان وظيفي من خلالها، حيث أن المنصة تقوم بدراسة أهلية كل مواطن للوظيفة، فإن من مميزات منصة جدارة أنها تتمتع بالشفافية والكفاءة في توظيف المواطنين، كما أكدت الوزارات أن هناك العديد من الذين يرغبوا من الاستفادة من خدماتها الإلكترونية، لذلك وضعت الوزارة بعض الشروط للتسجيل بالمنصة الإلكترونية، كما أن الوزارة وضحت خطوات التقديم للتسجيل في المنصة وسوف نوضح الخطوات عبر موقعنا الإلكتروني.

شروط التسجيل في منصة جدارة للتوظيف

هناك بعض الشروط الواجب توافرها بكل متقدم للتسجيل في المنصة، حيث أن وضعت وزارة الموارد البشرية لتسجيل المواطنين في جدارة للتوظيف، إن منصة جدارة تقوم بحساب النقاط للمواطنين المتقدمين للوظيف، وذلك يجعل منصة جدارة للتوظيف مميزة عن باقي المنصات الإلكترونية، فإن الشروط التي يجب أن تتوفر في كل متقدم للاستفادة من منصة جدارة تكون كالأتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل يحمل شهادة الثانوية أو أي شهادة أعلي مثل بكالوريوس أو غيرة.

لابد أن تكون جنسية أي مواطن متقدم تكون سعودية.

أن يكون عمر المواطن الذي يرغب بالتسجيل لا يقل عن 17 سنة.

التقديم علي الوظائف الحكومية بجدارة

هناك خطوات بسيطة ذكرتها وزارة الموارد يجب علي كل مواطن أن ينفذها للتمكن من التسجيل بالمنصة، كما أن كل مواطن لابد أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها ليستطيع التقدم، فإن خطوات التقديم علي الوظائف الحكومية في منصة جدارة تكون كالتالي: