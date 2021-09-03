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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الحفظ في مسار 1443 وطريقة التسجيل في منصة masar.gov.sa في المقال التالي
رقم الحفظ في مسار 1443 وطريقة التسجيل أحد أهم التساؤلات التي يتم طرحها بشكل مستمر من قبل الكثير من الأشخاص في السعودية، حيث يمثل رقم الحفظ في مسار أهمية كبيرة في عملية تحديث البيانات الخاصة بالحساب الشخصي المستخدم في مسار، واحد ان رقم الحفظ في مسار من الأرقام الثابتة مثل رقم الهوية الوطنية والذي لا يتغير، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة برقم الحفظ في مسار وكذلك طريقة التسجيل.
رقم الحفظ في مسار 1443
يمثل رقم الحفظ في مسار أهمية كبيرة بالنسبة للمستخدم الذي يقوم بعملية التسجيل في مسار، حيث يتطلب بموقع هذا الرقم الذي يعد من الأرقام الثابتة، ونجد أن رقم الحفظ في مسار هو عبارة عن آخر خمسة أرقام في بطاقة الأحوال المدنية البطاقة الخاصة بالعائلة، حيث يجب الحصول على هذا الرقم لكي يتم التسجيل في منصة مسار بسهولة، ونجد أنه في حالة عدم وجود هذه الاختيارات لكي يتم الحصول على رقم الحفظ في مسار يتم اختيار البطاقة الذكية لكي يتم التسجيل، فنجد ان رقم الحفظ في مسار هو رقم الحفيظة في بطاقة الأحوال المدنية، ومن الممكن أيضا أن يتم اختيار بعض البدائل لاستخراج رقم الحفظ في مسار، ومن أهم هذه البدائل ما يلي.
- البطاقة العائلية.
- جواز السفر الخاص بالمسجل.
- بصمة قياس المسجلة.
طريقة التسجيل في منصة masar.gov.sa
يتيح نظام مسار الإلكتروني لجميع المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في مسار بسهولة إلكترونيا، لكي يتم الاستفادة من الخدمات المختلفة المتوفرة للمواطنين من خلال الموقع، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي.
- اولا يتم تسجيل الدخول إلى مباشرة من منصة مسار الالكترونية.
- اختيار تسجيل مستخدم جديد عبر المنصة.
- سوف يتطلب الموقع من المستخدم ادخال بعض البيانات مثل رقم الهوية الوطنية والبريد الالكتروني.
- إدخال رقم الجوال الخاص بالمسجل بشكل صحيح.
- ادخال تاريخ الميلاد.
- كتابة كلمة المرور بشكل صحيح ومن ثم إعادتها مرة أخرى.
- ادخال رمز التحقق الموجود في الصورة بشكلٍ صحيح.
- اختيار أيقونة التسجيل ليتم التسجيل في مسار.
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