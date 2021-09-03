اجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 1443

نذكر من خلال هذا المقال أن اليوم الوطني فى المملكة العربية السعودية ،من أهم المناسبات ،وهذا اليوم له مكانة فريدة،وخاصة عن المواطنين السعوديين ، وأيضا المقيمين فى المملكة العربية السعودية ،حيث أن هذا اليوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ،ويحتفل به جميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية ،وقد تم منح أجازه رسمية فى هذا اليوم لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية ،سواء فى القطاع الحكومي ،أو الخاص،حتى يتمكن المواطنين بالتنزه ،والتسوق.

موعد اجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

قد تم صدور مرسوم ملكي ،من قبل الملك عبد العزيز آل سعود والصادر عام ١٣٥١ تخليدا لذكرى تأسيس ،وتوحيد المملكة العربية السعودية على يده،وقد تم تحديد موعد إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ،ليكون يوم ٢٣ من شهر سبتمبر الجاري عام ١٤٤٣

شعار اليوم الوطني السعودي لعام ١٤٤٣

وقد تم الإعلان ،والكشف عن شعار اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية فى عام ١٤٤٣ الاحتفال رقم ٩١،في الساعات الماضية ،والذي حمل عبارة “هي لنا الدار” ،ولذلك لتعزيز ،وتثبيت قيم الأنتماء إلى المملكة العربية السعودية ،لدى المواطنين السعوديين ،والمقيمين فى المملكة العربية السعودية ،وفي هذا اليوم المليء بالاحتفالات فى المملكة العربية السعودية ،يقوم جميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية بتبادل التهاني ،والرسائل التي تحمل عبارات الانتماء للملكة العربية السعودية ،معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم ،الذي يعد أهم المناسبات للمملكة العربية السعودية ، والتمني للملك سلمان الصحي ودوام العافية ،والسلامة ،وطولة العمر،وأيضا إقامة السهرات الغنائية ،التي يحييها باقة من ألمع ،وأشهر نجوم الغناء ،وكل هذا في حب المملكة العربية السعودية التي تفتح صدرها ترحيبا بجميع دول العالم ،وأن هذا اليوم ليس أحتفال للمملكة العربية السعودية فقط ،بل أنه يمتد لجميع أنحاء العالم ،لأن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول في العالم التي يلجأ إليها جميع الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ونحن موقع ثقفني نقدم التهاني ، للمواطنين فى المملكة العربية السعودية ،وللملك سلمان ،ونتمني له دوام الصحة والعافية ،وطولة العمر ، ونشكره على ما يقوم به من أعمال تساعد في تقدم، نهوض بالمملكة العربية السعودية.