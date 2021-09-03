منصة مدرستي تسجيل الدخول الطالب والكادر التعليمي مايكروسوفت schools.madrasati

منصة مدرستي تسجيل الدخول، دائمًا ما نجد سعي ومجهود كبير من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حول تقديم أفضل الخدمات التي تساعد الطالب وكذلك ولي الأمر، فهذا الأمر بكل تأكيد سيصب في مصلحة جودة التعليم بالسعودية، لذلك سنقوم بعرض الخطوات الخاصة بعملية منصة مدرستي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

من خلال اتباع بعض الخطوات المبسطة، فيمكن للمتقدم أن ينتهي من عملية منصة مدرستي:

لكن لابد أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

لكي يتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لهذه المنصة، وهذا هو الرابط المخصص لذلك الأمر.

ومن ثم يقوم بالدخول على أيقونة حسابي.

وبعدها يقوم بإدخال بياناته، والتي تكون عبارة عن إدخاله لاسمه بالكامل والرقم السري الخاص به.

ومن ثم يقوم بالدخول على أيقونة تسجيل دخول.

وبالتالي يكون قد أتم العملية بالشكل الصحيح.

لكن يجب إدخال البيانات بالشكل الصحيح، حتى لا يتعرض لأي صعوبات.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

دائمًا ما يكون هناك بحث مستمر من جانب عددًا كبيرًا من الطلاب التابعين لهذه المنصة على كيفية الوصول إلى الرابط الخاص بتسجيل دخولهم، فهذا الأمر سيوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد:

ففي البداية يقوم الطالب المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والدخول على الصفحة الرئيسية لهذه المنصة.

ومن بعد ذلك يقوم الطالب المتقدم بالدخول على الخيار المتواجد أعلى أيقونة تسجيل الدخول.

وذلك من خلال تسجيل دخول مايكروسوفت الخاص بالطالب، وهو يتم استعماله عن طريق نظام تعليم الطلاب.

الخاص بالطالب، وهو يتم استعماله عن طريق نظام تعليم الطلاب. ثم تأتي خطوة كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

ومن ثم يقوم الطالب بالدخول على المربع المتواجد أعلى كلمة التالي.

وبعدها يقوم الطالب بكتابة كلمة السر الخاصة به.

ثم بعد ذلك سوف يتواجد بالصفحة التي يتوافر بها كافة خدمات منصة مدرستي.

وبذلك يكون قد أتم الخطوات بالشكل الأمثل.

وبالتالي يستطيع أن يستفاد بأكبر قدر ممكن من الخدمات التوفر على هذه المنصة.

منصة مدرستي تسجيل دخول الكادر التعليمي

بعد التخلص من خدمة منصة مدرستي تسجيل دخول الكادر التعليمي، فيتاح لأي طالب تابع لهذه المنصة بأن يستفاد من كافة المميزات التي تقدمها هذه المنصة لهم.

قى البادية لابد أن يتم تسجيل دخول الكادر التعليمي من خلال منصة مدرستي.

ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي على أساسها يتم إتمام عملية منصة مدرستي الكادر التعليمي.

وذلك يتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الوزارة، والذي بدوره ينقل المتقدم للصفحة الخاصة بمنصة مدرستي.

وذلك يتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الوزارة، والذي بدوره ينقل المتقدم للصفحة الخاصة بمنصة مدرستي. ومن بعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول عن طريق استعماله لحساب ميكروسوفت الخاص بالكادر التعليمي.

ومنها يقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالدخول على حساب الإداريين.

ومن ثم يأتي دور كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم، لكن يجب أن يقوم بكتابة كلمة السر الخاصة به بشكل صحيح.

ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول الخاصة بمنصة مدرستي.

وبالتالي تكون قد أتمت العملية بالشكل المطلوب.

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