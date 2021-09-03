نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج وصول من هدف لنقل المرأة العاملة بالمملكة في المقال التالي
رابط التسجيل في برنامج وصول المدعوم من هدف لنقل المرأة العاملة، فإن برنامج وصول يعتبر من البرامج المهمة لنقل المرأة العاملة، حيث هناك العديد من السيدات العاملين في المملكة العربية السعودية، لذلك تقدم هدف هذه الخدمة المدعومة للمواطنين من النساء لمساعدتهم علي التنقل بين المنزل والعمل، فإن هناك العديد من النساء تعاني من صعوبة التنقل بالمواصلات من المنزل إلي العمل في المملكة، ويعتبر هذا الدعك يساعدهم في الاستقرار في وظائفهم وبخدمة عالية الجودة، كما ذكرت هدف شروط الالتحاق بذلك البرنامج الإلكتروني، وسوف نقدم من خلال موقع ثقفني شروط وخطوات التقدم للتسجيل في برنامج وصول الإلكتروني.
شروط هدف للتقديم بالبرنامج
ذكر صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة أن هذا البرنامج يدعم النساء ماليا، كما أن هذا الدعم يحفز النساء للمشاركة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وبذلك تتمكن المرأة في المملكة التنقل بآمن وحرية وتشعر باستقرار في أي وظيفة، كما أن هدف يطلب من المركبات المشتركة في البرنامج تكون علي جودة وكفاءة عالية، كما أوضحت هدف شروط الاشتراك للتسجيل بالبرنامج، وتلك الشروط والمتطلبات تكون كالتالي:
- لابد أن تكون المواطنة من حاملين الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون عمر المتقدمة يتراوح من 18 عام إلي 65 سنة.
- أن يكون الأجر الشهري قيمته تزيد عن 8 ألاف ريال سعودي.
- لابد أن تكون المواطنة المتقدمة لديها تسجيل في التأمينات.
- يجب ألا يزيد مجموع اشتراك المواطنة في التأمينات خلال 5 سنوات عن 36 شهر.
رابط التسجيل في برنامج وصول
- يجب أن يدخل كل مواطنة علي رابط بوابة خدمة وصول الإلكترونية.
- تقوم المواطنة بالضغط علي كلمة انضمي، ثم تحول المواطنة علي بوابة طاقات الإلكترونية.
- تسجل كل مواطنة دخولها علي بوابة طاقات، أو تنشئ حساب علي البوابة.
- المواطنة المتقدمة تدخل علي برنامج وصول من قائمة البرامج علي بوابة طاقات.
- يقوم البرنامج بدراسة الأهلية وفي حالة إذا كانت غير مؤهلة توضح للمواطنة سبب عدم الأهلية.
- عندما تكون المواطنة مؤهلة تقوم بتحدد مكان المنزل والعمل علي الخريطة.
- يفعل البرنامج ويرسل رسالة علي البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجل علي بوابة طاقات.
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