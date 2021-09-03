نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة عائلية وكيفية تقديم طلب زيارة عائلية إلكترونيًا 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها كل مقيم داخل السعودية، والذي سبق له تقديم طلب من أجل زيارة عائلية، حيث أنه من خلال هذا الاستفسار يتم التعرف هل تم الموافقة على طلب الزيارة الذي قدمه هذا الشخص أم لا، لذلك قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية عبر الموقع الخاص بوزارة الخارجية، وفيما يلي سنتعرف على كيفية الاستفادة من الخدمة، كما سنتعرف على كيفية تقديم طلب زيارة شخصية بشكل مفسر.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

يمكن لأي شخص أن يقوم بعملية استعلام عن طلب زيارة عائلية خاصة به من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

أولاً الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة الخارجية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “ استعلام عن الطلب المقدم للزيارة العائلية “.

“. ثم يتم بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالطلب وهي (رقم الطلب – رقم الهوية الخاص بالشخص أو رقم الإقامة).

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له.

وأخيراً النقر على زر “استعلم“.

يتم الانتظار لبضع ثواني ويتم ظهور جميع التفاصيل التي تخص حالة الطلب.

كيفية تقديم طلب زيارة عائلية

أصبح بإمكان كافة المواطنين الوافدين والمقيمين تقديم طلب خاص بالزيارات العائلية من خلال الموقع الخاص بوزارة الخارجية للمملكة وهذا من خلال الآتي:

أولاً يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك يقوم المستفيد بالنقر على زر “ خدمات التأشيرات “، ومن ثم الضغط على أيقونة “ خدمات الأفراد “.

“، ومن ثم الضغط على أيقونة “ “. ثم يقوم بتحديد حالة المواطن سواء كان مواطن مقيم أو ينتمي إلى واحدة من دول الخليج.

بعد ذلك يقوم بالنقر بعد ذلك على أيقونة “ طلب زيارة عائلية “.

“. يحب أن يتم إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع سواء الاسم أو رقم الهوية أو الرقم الخاص بالإقامة،ـ ومن ثم إدخال جميع البيانات التي يحتاج إليها الموقع عن الشخص الزائر، وعن العمل الخاص به.

وأخيراً النقر على زر “موافق“.

يتم الانتظار لبضع ثواني حتى يتم خروج رقم الطلب، ولابد من ملاحظة أنه يجب أن يتم طباعة الطلب الخاص بالمستخدم، والتوجه إلى منطقة العمل حتى يتم التوقيع عليه من قبل صاحب العمل وكذلك ختمه.

خطوات تقديم طلب زيارة شخصية

تقديم طلب زيارة شخصية أصبحت من الأمور السهلة، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم عليها من خلال الموقع الخاص بوزارة الخارجية، وتتمثل الخطوات الخاصة بتقديم هذا الطلب كالآتي:

في البداية يقوم المستخدم بالولوج إلى الموقع الخاص بالوزارة.

بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “ خدمات المواطن “.، منها يقوم باختيار خدمة “ تقديم زيارة شخصية “.

“.، منها يقوم باختيار خدمة “ “. ثم بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “ التالي “.

“. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات حيث يقوم المواطن بتسجيلها كاملة.

ثم يقوم بالنقر على زر “ التالي “.

“. وأخيراً يتم الضغط على زر “موافق“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية، كما تعرفنا على طريقة تقديم طلب جديد سواء كان عائلي أو شخصي.