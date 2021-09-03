نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعات السعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لحضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني أهم الأخبار التي تدور حول التعليم داخل المملكة وتفوق المملكة وريادتها ومنافستها عالميا وما تقدمت به هيئة تقويم التعليم والتدريب وكذلك أيضا التعليم العالي ودخول عدد 15 تصنيف التايمز والاخبار كالاتي

تقويم التعليم والتدريب تكافأ الطلبة المتفوقين بنشر أسمائهم

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الخميس، بتقديم التهنئة والمباركة للطلاب والطالبات بالمملكة والحاصلين على أعلى وقمم الدرجات وذلك في اختبارات القدرات العامة وكذلك التحصيل وذلك في العام الدراسي 2020-2021 م.

ولتحفيز الطلاب والطالبات ومكافأتهم على جهودهم فقد قامت الهيئة بالنشر عبر حسابها الرسمي الخاص بموقع تويتر، أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي 2020-2021 م.

ومن جانب آخر قد قام وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعه رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، بالتوقيع في مدينة الرياض اليوم, مذكرة تفاهم وذلك لتعزيز التكامل وايضا التنسيق وكذلك التعاون المستمر بين كلا الوزارة والهيئة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكذلك العمل بجدية على برنامج تنمية القدرات البشرية والذي يهدف إلى إعداد جيل ينافس عالميًا، كما أنه إلى جانب تطوير مسيرة العمل المشترك من كلا الجانبين وذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة بكل منهما، ومع ما يترتب على ذلك من ارتباط وثيق من تكامل الأدوار بينهما في البرامج وكذلك العمل على احترافية المشروعات الحالية وايضا المستقبلية والتي تكون مرتبط ارتباطا وثيقا وذات الصلة بالتعليم العام، ويحدث ذلك أيضا على مستوى الدراسات وكذلك البيانات و أيضا تبادل المعلومات، والحفاظ على المعايير الفنية وكذلك الاختبارات الوطنية والدولية أيضا وهذا لطلبة التعليم العام، والعمل على تقويم الأداء المدرسي وأيضا اعتماد المدارس.

وزير التعليم بالمملكة دخول جامعات تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي

وعلى صعيد آخر قام وزير التعليم، معالي الدكتور. حمد بن محمد آل الشيخ، بالإعلان عن دخول عدد 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز لاثبات التفوق عن العام الماضي في أنه خلال العام الماضي تم دخول 10 جامعات ،وذلك بزيادة 50% عن العام 2020م.

وقد أكد وزير التعليم عن طريق حسابه الشخصي على تويترمباركا للقيادات في في رفع مكانة المملكة العربية السعودية -: «أبارك للقيادة الرشيدة -حفظها الله- الإنجازات المتوالية في قطاع التعليم، وما تحقق بدعمها اليوم من دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي، وما سبقها من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً».

والجامعات الـ15 هي: