نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن موظف وافد وطريقة الاستعلام نقل كفالة وافد برقم الإقامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن موظف وافد والاستعلام نقل كفالة وافد برقم الإقامة تعتبر من الخدمات الإلكترونية الهامة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار سعيها المستمر لتحوّيل كافة معاملاتها وخدماتها لتصبح رقميّة، مما يساعد المواطنين والمستفيدين في الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بدون الحاجة إلى بذل الجهد أو تبديد الوقت، ولهذا سوف نعرض لكم أهم المعلومات المرتبطة بعملية استعلام عن موظف وافد بالتفصيل.

وزارة العمل

تعمل وزارة العمل على إتاحة عدد من الخدمات من خلال شبكة الإنترنت للأشخاص الوافدين وكذلك لجميع أصحاب الشركات، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة استعلام عن موظف وافد بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تخص مكتب العمل، كما أن منصة أبشر تتيح الخدمات الباقية التي يكون الوافد في حاجه إليها.

كما تهتم وزارة الموارد البشرية على أن تكون البوابة الإلكترونية الخاصة بها تشمل جميع المعلومات التي تخص المقيمين، حيث أنها تقدم الخدمات الاستعلام عن الوافدين الهاربين وكذلك عمليات نقل الكفالة وغير ذلك.

استعلام عن موظف وافد

أتاحت وزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى الجوازات خدمات خاصة بالاستعلام عن جميع الإقامات الخاصة بوافد من خلال مكتب العمل من خلال شبكة الإنترنت عن طريق البوابة الخاصة بالوزارة، حيث أن تلك البوابة تتيح عمليات الاستفسار من خلال رقم الإقامة الخاصة أو الرقم الخاص بالجواز.

هناك عدد من الخطوات التي يجب أن يتم تنفيذها حتى يتم الاستعلام عن الوافد والتي تتمثل في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالولوج إلى البوابة الخاصة بوزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. ثم يقوم باختيار أيقونة “ موظف وافد “.

“. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالوفد المطلوب أن يتم الاستعلام عنه، وهي (رقم الجواز أو رقم الحدود – رمز التحقق).

وأخيراً النقر على زر “ بحث “.

“. في تلك الحالة سيتم ظهور جميع بيانات الوافد والتي تتمثل في الاسم ورقمه وحالته وغير ذلك من معلومات كامله عنه.

استعلام نقل كفالة وافد برقم الإقامة

كثيراً ما يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تساعدهم في الاستعلام عن نقل كفالة المواطن الوافد إلكترونيًا عن طريق رقم الإقامة بسهولة ويسر، فما علية سوى اتباع الخطوات التي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً يقوم المستخدم بزيارة موقع وزارة الموارد البشريّة السابق ذكره.

بعد ذلك يقوم بالنّقر على أيقونة الخدمات الإلكترونيّة للعمل.

ثم يقوم بعد ذلك بالضّغط على أيقونة “ خدمات الاستعلام “، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ خدمات مكتب العمل “.

“، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ “. بعد ذلك يقوم بتحديد نوع الخدمة التي يرغب بها وهي خدمة “ نقل خدمة عامل وافد “.

“. ثم يقوم بتحديد عملية البحث برقم الإقامة ومن ثم إدخاله في الحقل المخصّص له، ومن ثم كتابة رمز التحقّق.

وأخيراً يقوم بالنقر على زرّ “البحث“.

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود

تتيح بوابة أبشر الخدمات الخاصة بعمليات الاستعلام عن الرقم الخاص بالحدود، حيث تمكن الوافد من التعرف على رقم الحدود الخاص به داخل الجوازات السعودية، كما أن تلك الخدمات يمكن الحصول عليها لمواطني الخليج بالإضافة إلى زائري السعودية، وتكمن طريقة الاستعلام عن هذا الرقم من خلال الآتي:

في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “ أبشر أفراد ” ومنها اختيار خدمة “ الاستعلام عن رقم الحدود “.

” ومنها اختيار خدمة “ “. ثم يقوم المستخدم باختيار النوع الخاص بالوثيقة، ومن ثم إدخال الرقم الخاص بالوثيقة.

بعد ذلك يقوم بإكمال البيانات المطلوبة وهي (تحديد البلد – رمز التحقق).

وأخيراً الضغط على رز “بحث“، سيتم ظهور رقم الجواز في الحال.

أما بالنسبة لجميع الزائرين للمملكة يتم إدخال الرقم الخاص التأشيرة، وكذلك التاريخ الخاص بها، ثم بعد ذلك يتم إدخال الرمز، ثم بعد ذلك يجب أن يتم النقر على استعلام في تلك الحالة يتم ظهور رقم الحدود.

نكون بذلك وضحنا لكم جميع الخطوات التي تخص عمليات استعلام عن موظف وافد من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، وكذلك التعرف على رقم الحدود والاستعلام عن كيفية نقل كفالة وافد.