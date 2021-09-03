خدمة تسجيل المواليد من الأحوال المدنية إصدار شهادة ميلاد بالمملكة

خدمة تسجيل المواليد من الأحوال المدنية تساعدك غي إنجاز مهام والتزامات المولود الجديد، فعندما يأتي المولود الجديد لابد من القيام ببعض المهام والالتزامات الضرورية، وأولها القيام بتسجيل المولود في الأحوال المدنية، وفي الوقت الحالي مع وجود هذه الخدمة أصبح موضوع تسجيل المواليد أسهل من السابق، وذلك مع خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر، وهي خدمة تمكنك من تسجيل المولود الجديد من المنزل أو أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، وتصلك وثيقة شهادة الميلاد حتى باب المنزل، وللاستفادة من هذه الخدمة يمكنك اتباع الخطوات التالية.

خطوات خدمة تسجيل المواليد من الأحوال المدنية عبر أبشر

الدخول على الحساب الخاص بك عبر البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر. الدخول على البوابة الرئيسية لمنصة أبشر ومنها يمكنك التوجه إلى خدماتي، ومن هذه الصفحة يمكنك القيام بالضغط على كلمة “خدمات”، ومنها سوف تظهر لك قائمة الخدمات قم باختيار الأحوال المدنية منها. اختر من الأحوال المدنية “خدمة تسجيل المواليد”. قم بقراءة كافة الشروط والتعليمات ثم اضغط موافق داخل المربع الصغير، ثم اضغط على أيقونة التالي. سوف يظهر لك سجل العائلة وبه تسجيل مولود الجديد، قم بكتابة بيانات المولود الجديد (اسم المولود- تاريخ التسجيل)، ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل المولود. قم بالتأكد من صحة المعلومات، وفي حال كانت المعلومات بها أي خطأ، قم بالتأكد من الطلب، ومراجعة المستشفى. بعد استكمال طلب تسجيل المولود الجديد، قم باختيار طلب توصيل الوثيقة عبر البريد السعودي، وتتأكد من عنوانك قبل إتمام المعاملة.

تعد خدمة إصدار شهادة ميلاد إلكترونيا وتسجيل المواليد خدمة سهلة لا تأخذ من وقتك سوى دقائق، وهي خدمة مجانية متاحة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، يمكنك الاستفادة منها والقيام بتطبيقها من خلال تطبيقات الجوال، أو الاستفادة منها من خلال المنصات الإلكترونية، متطلبات هذه الخدمة، أن يكون لديك حساب أبشر مسجل ومفعل للمستفيد من الخدمة، وكذلك وجود عنوان وطني مسجل للمستفيد، بالإضافة إلى وجود بلاغ إلكتروني وارد من وزارة الصحة.

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