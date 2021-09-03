نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دروب من البوابة الوطنية للعمل طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أمور العمل والعمل بالمملكة عن طريق منصة إلكترونية مقدمة من موقعها الإلكتروني علي الإنترنت تح مسمي البوابة الوطنية للعمل والتي تعمل بكل جهد وتنظيم في رفع شأن العملية التنظيمية للعمل في المملكة ، وتقوم المنصة بتقديم العديد من البرامج التطويرية للعمالة السعودية تتناسب مع احتياجات سوق العمل ، وتؤهل الموظفين للحصول علي الفرصة المناسبة ، ومن ضمن هذه البرامج برنامج دروب من البوابة الوطنية للعمل طاقات ، ودروب هي المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني ، وهي احدي مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ويستطيع الموظفين الباحثين عن التطوير المهني الوصول إلي المنصة في أي وقت من أي مكان ، كما سنعرض لكم خطوات التسجيل في طاقات البوابة الوطنية للعمل ، كما يقدم صندوق هدف برنامج تمهير من منصة طاقات.

التسجيل في برنامج دروب من البوابة الوطنية للعمل طاقات

يستطيع المواطنون السعوديين الباحثون عن تنمية قدارتهم ومهارتهم من أجل الحصول علي فرصة عمل مناسبة ، التسجيل في برنامج دروب والبوابة الوطنية للعمل و إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل عن طريق الخطوات التالية :

أولاً الدخول لرابط منصة دروب علي الإنترنت ، مبوب تسجيل حساب جديد. ثانياً تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتسجيل. ثالثاً وضع الإجابة الخاصة بالأسئلة التالية : هل أنت مواطن سعودي ؟ : نعم.

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

إن كنت غير سعودي أدخل الإجابة : لا. وبعدها تقوم بإكمال البيانات المطلوبة: الاسم – رقم الجوال – كلمة السر و إعادتها – المدينة – تاريخ الميلاد. وأخيراً تضغط إنشاء الحساب.

وبعد إكمال التسجيل في موقع دروب من منصة طاقات البوابة الوطنية للعمل يمكن التقديم في تدريب حافز الإلكتروني عبر موقع دروب و برنامج التدريب على رأس العمل والعديد من فرص التدريب والتوظيف على موقع البوابة الوطنية للعمل.

الجلسات التدريبية من دروب

يستطيب الباحثين عن دورات تدريبية الاطلاع علي العديد من الدورات التدريبية من خلال رابط التدريب وفرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية مثل :

إدارة سلاسل الإمداد. المهارات الإعلامية. تنمية الفرص الوظيفية. التخصصات المهنية في المشاريع الإنشائية. مستقبل الإرشاد السياحي في المملكة. ريادة الأعمال الاجتماعية. مقدمة في العلامات التجارية في سوق العمل السعودي. أهداف قطاع السياحة في رؤية المملكة 2030. الإعلام السياحي. الضيافة السعودية. الخطورة الابتكارية والنماذج الصناعية بسوق العمل السعودي. استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية. كيفية استخدام لينكد إن Liknedin بفعالية. الاختبار المهني لأساسيات الالتزام. الشهادة المهنية في أساسيات التأمين. رحلة البحث عن عمل. الشهادات المهنية في القطاع المالي.

و يحقّق برنامج دروب ذلك من خلال تقديم مقرّرات تنموية متعددة تساهم في التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل وللتعرف علي منصة لينكد إن وطريقة التسجيل بها يمكنكم الدخول للرابط الخاص بالمقال التعريفي من موقعنا ثقفني ، وبذلك يمكنكم الدخول علي البوابة الوطنية للعمل وإكمال بيانات حافز البحث عن عمل.