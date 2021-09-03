تطبيق توكلنا وكيفية التسجيل في التطبيق للاندرويد والايفون ورابط التسجيل الرسمي

تطبيق توكلنا ،قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة الداخلية بإطلاق تطبيق توكلنا في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كرونا التي طالت الأراضي السعودية والعالم اجمع، حيث لابد من التعامل مع هذا الفيروس بشئ من الجدية والحرص وهذا ما تفعله بالتأكيد الحكومة السعودية منذ اليوم الأول من ظهور هذا الفيروس، وعودة إلى سياق حديث اليوم حيث يسمح هذا التطبيق بالحصول على تصريح تنقل أثناء فترة الحظر، كما يقدم هذا التطبيق كافة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ويوفر للمستخدمين كافة المستجدات الخاصة بهذا الصدد من عدد الإصابات، وعدد الوفيات في جميع أنحاء المملكة.

مميزات تطبيق توكلنا

يتمكن المستخدمين من خلال هذا التطبيق من الحصول على تصريح تنقل في المملكة العربية السعودية أثناء فرة الحظر. يتمكن المواطن من خلالة متابعة الأخبار الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وكل المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في جميع أنحاء المملكة. يقدم التطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب على الفرد الالتزام بها، كما يقدم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس. يعرض التطبيق الإرشادات التي تكفل للمواطن المحافظة على السلامة سواء العامة أو الفردية.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يتم التسجيل في هذا البرنامج في غصون دقائق معدودة، فهو من البرامج البسيطة، ونحن بدورنا سنعرض لكم طريقة التسجيل في البرنامج: في البداية يتم تحميل التطبيق من المتجر، ونحن نيسر عليكم القيام بذلك :-

رابط تطبيق توكلنا على الايفون ستجده علي الستور بالايفون .رابط تطبيق توكلنا على الاندرويد يوجد على جوجل بلاى.

يتم فتحه والضغط على خيار “تسجيل جديد”.

بعدها ستفتح قائمة بها يتم إدخال بعض البيانات وهي: رقم الهوية الوطنية/رقم الإقامة. تاريخ الميلاد.

يتم الضغط على خيار “أوافق على الشروط والأحكام”.

تصل رسالة عبر الهاتف بها كود التحقق الذي يتم إدخاله، هذا في حالة كون المستخدم يملك حساب على منصة أبشر وفي حالة عدم امتلاك المستخدم لحساب في أبشر يقوم بطلب تسجيل جديد.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم بطاقة الإقامة، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

بعدها يتم إدخال مكان الإقامة على الخريطة بدقة.

يتم الإجابة على الأسئلة الصحية التي يقوم بطرحها التطبيق.

ثم يتم إدخال عدد الموجودين في مكان إقامتك سواء من أفراد الأسرة أو من المكفولين.

وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة الاستفادة من خدمات توكلنا.

كيفية أنشاء حساب في توكلنا بدون حساب ابشر

في حالة إذا لم يكن لديك حساب في ابشر يمكنك ايضا أن تقوم بالانضمام إلى منصة توكلنا و لكن من خلال أحد الأقارب لك سواء كان الأخ أو الأب ثم اطلب منه اتباع الخطوات التالية :