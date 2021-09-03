نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وزارة التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة أحدى البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف مساعدة الأسر متوسطة الدخل داخل المملكة، وقد أوضحت الوزارة أن الهدف من أنطلاق هذا البرنامج هو مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا مؤخراً وقد اثر بشكل سلبي واضح على الأسر السعودية متوسطة الدخل، لذلك سعت المملكة لتقديم المساعدة المالية لهؤلاء الأسر بعد التأكد من تطابق الشروط عليهم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة يكون مرة واحدة فقط خلال العام وذلك على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، فالمساعدة المقطوعة تتراوح قيمتها ما بين 3000 ريال سعودي حتى 15 ألف ريال، يتم تحددها على حسب الوضع الاقتصادي لكل أسرة واحتياجتها اليومية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1443

أوضحت الوزارة بعض الشروط المتعلقة بصرف مساعدة الضمان الاجتماعي في السعودي وهي:

مقدمة لحاملي الجنسية السعودية فقط. يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. غير مستفيد من أي مساعدات مالية أخرى. لا يملك عقار أو محال تجاري باسمه. لا يمتلك سجل تجاري باسمه. يجب ألا يزيد دخله الشهري للمستفيد عن 2000 ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 2021

كما علقت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهي:

الأسر الفقيرة فى السعودي.

محدودي الدخل.

أسر السجناء.

أصحاب الاعاقة الجزئية او الكلية.

المطلقات.

الأرمل.

المرأة التي تعيل اسرة بمفردها.

من يقل دخلهم شهرياً عن 2000 ريال.

طريقة التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

الضغط على المساعدات المقطوعة.

اتباع الخطوات التي تظهر أمامك بملئ البيانات المطلوبة.

الانتظار للرد على الطلب بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب من الجهة المختصة بذلك.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم محتوانا الخاص بالمساعدات المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والفئات التي سيتم الصرف لها، بالاضافة لشروط التقديم وموعد صرف الدفعة الجديدة، كما تم توضيح طريقة التقديم على الدفعة الجديدة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.