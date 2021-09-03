نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الإجتماعي المساعدة المقطوعة 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين بالبحث عن أخبار موعد صرف المساعدة المقطوعة على محرك البحث “جوجل”، وأولاً نريد أن نوضح لكم بعض الحقائق عن برنامج المساعدة المقطوعة، فالبرنامج تم إطلاقه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بهدف مساعدة الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الدخل في التصدى للظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة، فقد اتخذت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة بعض اجراءات الإصلاح الإقتصادي التي أثرت على أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى صعوبة تحمل المواطن البسيط هذه التكلفة الإقتصادية، ومن هنا قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إطلاق برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي ليتحمل بعض الأعباء المادية عن كاهل المواطن السعودي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وكيفية التقديم فيها إلكترونياً، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

يتمتع المواطن السعودي متوسط الدخل بالمساعدات المالية لبرنامج المساعدة المقطوعة حين توفر شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فيه، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية ومقيم بالمملكة معظم شهور العام.

ثانياً لا يجوز أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

ثالثاً لا يزيد ما يتقاضاه من راتب عن الحد الأقصى الذي حدده البرنامج وهو 2000 ريال سعودي.

رابعاً يُرف طلب تقديمه في حالة امتلاكه سجل تجاري.

موعد صرف المقطوعة

تنتشرعلى مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر بعض الأخبار عن قُرب موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولكننا في موقعنا لا ننشر لكم موعد نزول المقطوعة إلا بعد الإعلان عنه على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت أو موقع التواصل الإجتماعي للوزارة على تويتر، وحتى هذه اللحظة لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي الذي ستودع فيه المساعدات المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستحقين لهذه المساعدات، وفي حالة تحديد الموعد سننشره لكن فوراً على موقعنا.

وأخيراً نرجو أن نكون وضحنا كافة التفاصيل حول المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وشروط التقديم فيها، وننتظر أسئلتكم واستفساراتكم للإجابة عليها، فقط اترك كل أسئلتك بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة