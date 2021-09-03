صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن نية تأسيس منصة رياض الطوعية لتداول تأمينات الكربون

صندوق الاستثمارات العامة قد قام في خلال الساعات القليلة الماضية من الإعلان عن وجود النية في تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول تأمينات الكربون لتعويض الكربون في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأشار الصندوق إلي أن الهدف من إنشاء هذه المنصة هو المساهمة في تقليل انبعاثات الكربون وذلك عن طريق شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالي الجودة والتي تم الموافقة عليها، كما أشار الصندوق إلي أن تأسيس المنصة التداول الطوعية بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها ” مجموعة تداول السعودية – اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجانب الجهات المختصة في هذا المجال علمياً ومحلياً “، لتحقيق اعلي المعايير وافضل الممارسات مما يعمل علي تحقيق الأهداف من إنشاء منصة تداول الطوعية والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

صندوق الاستثمارات العامة

من المعروف أن صندوق الاستثمارات له حضور فعال في عدد من المبادرات العالمية التي تهدف إلي الحد من تغيرات المناخ والآثار السلبية علي البيئة، ومن ضمن المبادرات التي قام بها الصندوق مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية ” الكوكب الواحد”، وله العديد من المشاركات البارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة، أما عن تأسيس المنصة فقد قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالإشادة بهذه الخطوة قائلا” تأتي هذه الجهود كجزء من دور المملكة العربية السعودية الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحفيز المؤسسات علي تقليل انبعاثاتها الكربونية، وامتداداً لجهودها في هذا المجال الرامية لي المساهمة في تحسين البيئة وتقليل الأثآر السلبية الناجمة من التطور التحضري، مما يجعلها في الموقع الأمثل لتأسيس منصة التداول التطوعية، استناداً علي قوة سوقها المالي ومبادراتها ومشاريعها النوعية”.

كما أشار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلي أن الصندوق يعمل علي تشغيل عدد من المشاريع النوعية التي تعتمد علي استخدام الطاقة المتجددة وتستخدم مواد مستدامة، كما يحرص الصندوق علي توفير توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة مناسبة.