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عمر شويل - جدة تمويل شخصي 30 راتب طريقة التقديم وأهم مميزات التمويل والشروط المطلوبة، يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، كما يتميز بنك الراجحي بتقديمه للعديد من الخدمات المتميزة لعملائه داخل المملكة، كما يقوم بتقديم العديد من القروض المختلفة، كما إنه يقدم أشكال مختلفة ومتميزة من التمويل بأنواعه الكثير، ومن بين الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه هو تمويل من قبل البنك ب30 ضعف الراتب، لتقديم المساعدة للمواطنين للتمكن من التغلب على الظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح طريقة التقديم على هذا التمويل، وميزاته، وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل.

تمويل شخصي 30 راتب

نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يجدون مشاكل كبيرة عند محاولة الحصول على قرض كبير من البنك، فقد قام مصرف الراجحي بتقديم تسهيل لهذه القروض من خلال 30 ضعف الراتب.

وهذا التمويل عبارة عن نظام بعمل على دراسة المرتب الخاص بالشركة سواء كانت شركة خاصة أو عامة، مع جميع الحوافز ومشتقات المرتب النهائية، وبعدها يقوم بنك الراجحي بتقديم هذا التمويل والذي يكون عبارة عن 30 ضعف هذا الراتب، ويتم تقديم هذا التمويل بضمان الراتب، ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل من قبل الراجحي يعتبر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغير مخالف للعقيدة والدين الإسلامي في شئ.

طريقة التقديم على التمويل

أولا عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي، وبعدها صفحة التمويل الخاص، ثم الضغط على تمويل بواسطة المرتب، ثم القيام باختيار الطريقة الملائمة.

ثم بعد ذلك عليك كتابة اسم الشخص الطالب للتمويل، وكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المناسبة لها وبشكل صحيح.

وبعدها اختيار تمويل شخصي من صفحة نوع الحصول على القرض.

ثم الضغط على نعم لسؤال هل سوق تحول راتبك على مصرف الراجحي .

وبعد ذلك كتابة راتبك الشهري، وكتابة رقم الهاتف والبريدالإلكتروني الخاص بك

ثم تحديد الوقت المناسب لك للمقابلة.

وبعدها الضغط على إرسال.

مميزات التمويل الشخصي 30 ضعف الراتب

كما ذكرنا سابقا أن أهم مميزات هذا التمويل هو إنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يصل التمويل إلي 30 ضعف في حالة العمل في القطاع العام، وفي حالة العمل في القطاع الخاص يصل إلي 25 ضعف الراتب.

يستطيع الوافدين أيضا أخذ التمويل بدون الحاجة إلي موافقة الكفيل، وبالنسبة للمواطنين فلا يحتاج التمويل لأي ضامن.

يقوم البنك بعمل تأمين إجباري لحياة الطالب للقرض، ويتكفل البنك بدفع التأمين.

مدة تسديد القرض تصل إلي 96 شهر بالنسبة للقطاع العام، أما القطاع الخاص فتصل إلي 84 شهر.

شروط التمويل الشخصي من الراجحي

يشترط أن يكون قد مر ستة أشهر على تاريخ تعيين الشخص في الشركة بالنسبة للقطاع الخاص.

أما بالنسبة للقطاع العام يجب أن يكون قد مر ثلاثة أشهر منذ تاريخ تعيين الشخص بالشركة.

وإذا كان الطالب للقرض ضابط في الجيش يجب أن يكون مدة خدمته في الجيش لا تقل عن ثلاثة أعوام.

أما إذا كان عسكري في الجيش فيجب ألا تقل مدة خدمته عن عامين.

الأ يقل الدخل الشهري بالنسبة للقطاع العام عن 300 دينار.

وبالنسبة للقطاع الخاص فلا يقل عن 400 دينار. كما يمكنك التعرف أيضاً على إعادة جدولة القروض الراجحي 1443 تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة الجدولة

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

حتي يتمكن العميل من الحصول على قرض 30 ضعف الراتب من قبل مصرف الراجحي هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها. ويمكننا ذكر الأوراق التي يجب توافرها في الشخص المتوافر به شروط التقديم على القرض كما يلي :