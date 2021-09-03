نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443 رابط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443 يزاد البحث عنها في هذه الأثناء عبر مركز قياس؛ وذلك لأن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية متطلب أساسي للحصول على الرخصة المهنية التي تمكن المعلمين من مزاولة مهنة التعليم، فهو وسيلة هامة لتعزيز قدرات المعلمين وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، وبالتالي يستطيعون مزاولة مهنة التعليم بكفاءة وبأفضل أداء، مما يترتب عليه النهوض بمستوى التعليم في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية على موعد وطريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عبر المركز الوطني للقياس.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديد مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات من شاغلي الوظائف التعليمية، ليتمكن المعلمون من التسجيل في اختبار الرخص المهنية عبر المركز الوطني للقياس؛ حيث يتكون اختبار الرخصة المهنية من جزأين، أحدهما تربوي عام لكافة المعلمين، والآخر تخصصي يركز على مفاهيم التخصص وبنيته، وحتى الآن لم تعلن الهيئة عن موعد اختبار الرخص المهنية 1443 بشكل رسمي، وسنوافيكم بكل جديد في المواعيد فور إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عنها.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يستطيع كافة المعلمين بالسعودية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443، والحصول على الرخصة المهنية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط مركز قياس. العمل على تسجيل الدخول ببيانات الحساب الشخصي أو من خلال إنشاء حساب جديد. النقر على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل. اختيار اختبار الرخصة المهنية 1443. الموافقة على الشروط والأحكام. العمل على تحديد مقر الاختبار. اختيار الوقت الأنسب من بين المواعيد المتاحة. العمل على سداد رسوم اختبار الرخصة المهنية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وبالتالي الحصول على الرخصة المهنية، لذلك جاءت كالتالي:

أن يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المناسبة في مجال التعليم.

أن يجتاز اختبار الرخصة المهنية العام والتخصصي.

التزام المعلم بسداد رسوم اختبار الرخصة المهنية، وإصدار الرخصة من خلال نظام الرخص المهنية.

في النهاية نكون قدمنا تفاصيل مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443 كما تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورابط وطريقة التسجيل عبر مركز قياس.