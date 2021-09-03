نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على ديوان المظالم 2021 خطوات التسجيل عبر منصة جدارة وآخر موعد للتقديم في المقال التالي
رابط التقديم على ديوان المظالم، تزايد البحث خلال الأيام القليلة الماضية عن رابط التقديم على ديوان المظالم، حيث أن الديوان قد أعلن إتاحة فرصة التقديم على عدة وظائف شاغره بها، كما تمت الإشارة إلى أن التقديم يتم بشكل كامل عن طريق منصة جدارة، بحيث عن طريق هذه المنصة يتم إدخال بعض البيانات وارفاق بعض المستندات اللازمة لكي تتم عملية التقديم من خلال المنزل، وقد تم فتح الرابط الخاص للتقديم في يوم 1 من شهر سبتمبر الجاري على أن يستمر هذا التقديم حتى يوم 5 سبتمبر، وهو ما تسبب في زيادة البحث عن هذا الرابط الذي سوف يمكنهم من التقديم على تلك الوظائف إلكترونيا.
رابط التقديم على ديوان المظالم
نستعرض لكم اليوم رابط التقديم على ديوان المظالم، حيث قد أنه قد تم فتح باب التقديم على بعض الوظائف به، وذلك عبر منصة جدارة وهي منصة رسمية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستمر عمليات التقديم حتى اليوم الخامس من الشهر الجاري، ويسارع العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى البحث عن الرابط الخاص بالتقديم لكي لا يضيعوا تلك الفرصة على أنفسهم، وخاصة أن التقديم يتم بشكل الكتروني من المنزل، ويتم من خلال إجراء بعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي المحدد، ولكن يلزم التأكد من كتابة هذه البيانات بشكل صحيح لعدم حدوث أي خطأ يتسبب في فشل عملية التقديم أو عدم القبول بتلك الوظائف.
خطوات التقديم على ديوان المظالم
نقدم لكم الآن عبر رابط التقديم على ديوان المظالم، الخطوات اللازمة للتقديم على وظائف الديوان والتي قد تم فتح باب التقديم عليها منذ اليوم الأول من شهر سبتمبر الجاري، والخطوات هي كالتالي ..
- يجب أولا التوجه الى موقع منصة جدارة.
- اختيار الدخول بالنفاذ الوطني الموحد.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب نظام أبشر.
- القيام بإدخال رمز التحقق.
- تسجيل الدخول على حساب المستخدم في منصة جدارة.
- اختيار الوظيفة المناسبة والموجودة ضمن الوظائف المتاحة.
- كتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- ثم الضغط أخيرا على ارسال الطلب.
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