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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول جديد في دعم حساب المواطن ورابط وخطوات التسجيل في المقال التالي
تسجيل جديد في دعم حساب المواطن، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في دعم حساب المواطن وكيفية الوصول الى رابط التسجيل والخطوات اللازمة للتسجيل وشروط ومعايير التسجيل في دعم حساب المواطن، ومن هنا جاءت أهمية الكتابة في هذا الموضوع من خلال مقالنا سوف نوضح خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن، للإستفادة من برنامج الدعم التي يقدمها البرنامج للمواطنين.
خطوات التسجيل في دعم حساب المواطن :
للتسجيل لأول مرة في دعم حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي لدعم حساب المواطن يجب إتباع عدة خطوات بعد إستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة، حيث يقوم برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم والمساعدات للعديد من الفئات في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بالتقديم في البرنامج للأسر المحتاجة، ويمكنك الآن إتباع الخطوات البسيطة التالية للبدء بالتسجيل في حساب المواطن:
- قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية.
- النقر على خبار تسجيل جديد حساب المواطن.
- سوق تنتقل لصفحة إدخال البيانات، قم بإدخال جميع البيانات الشخصية من الاسم ورقم الجوال وبيانات الدخل الشهري في الأماكن المخصصة.
- النقر بالموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بعناية.
- قم بإرفاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها.
- النقر على أيقونة التالي، سوف يصلك رمز التأكد على هاتفك المحمول.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 2021:
من الجدير بالذكر فقد قامت الهيئة المسؤولة عن قبول الأشخاص في البرنامج بوضع العديد من الشروط والمعايير التي يجب توافرها للقبول في البرنامج ولا يمكن للمتقدم القبول دون تطبيق تلك الشروط، ومن هذه الشروط الآتي:
- أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، أو حامل لبطاقة الإقامة لم تنتهي صلاحيتها.
- استثنى برنامج حساب المواطن ابن وابنة المواطنة وزوج أو زوجة المواطن السعودي.
- ألا يتخطى الراتب الشهري الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن.
- أن لا يكون للمتقدم مصدر دخل آخر غير برنامج حساب المواطن.
- الأولوية لمن هم أحق في الحصول على الدعم، وسوف يتم اختيار الأشخاص بعدل حسب الشروط الموضوعة.
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