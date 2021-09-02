خطوات وشروط وكيفية تفعيل شريحة Stc الالكترونية

تقدم شركة إتصالات السعودية العديد من العروض لعملائها مما يجعلها من الشركات الرائدة فى مجال الإتصالات بالمملكة، حيث تقدم كل فترة العديد من العروض لكل عملاء الشركة وتبقى دائما فى المقدمة، حيث قامت شركة STC للاتصالات السعودية بإطلاق الشريحة الإلكترونية المتكاملة والتي من خلالها يتمكن العميل من شراء خطين على جواله، وقد أتاحت الشركة كيفية تفعيل الشريحة الالكترونية STC بسهولة مع توفر بعض الشروط، ويمكن التفعيل بطريقتين أولها عبر البطاقة STC وثانيها عبر تطبيق My STC ومن خلال مقالنا سوف نوضح كيفية تفعيل الشريحة والتعرف على شروط وكيفية تفعيل شريحة STC الالكترونية بأي من الطرق.

كيفية تفعيل شريحة stc الالكترونية:

يتم من خلال بطاقة stc تفعيل الشريحة عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الإعدادات بالهاتف المحمول. ثم الضغط على الخلوي الموجود بالإعدادات. انزل للأسفل ثم اضغط على اضافة خطة خلوية. يتم بعدها فتح كاميرا الهاتف المحمول أوتوماتيكيا. ثم يتم عمل مسح للباركود والذي تجده على بطاقة شريحة STC. انتظر قليلًا حتى يظهر لك رقم الشريحة، ثم اضغط على اضافة خطة خلوية. بعدها عليك باختيار خط الرقاقة الإلكترونية لتكون رقاقة ثانوية لكل من بيانات الجوال والرسائل. اضغط على متابعة وانتظر حتى الحصول على رسالة كود التفعيل. ثم اختر السماح بتبادل البيانات، ثم النقر على تم لإتمام عملية اضافة الشريحة الالكترونية بنجاح.

كيفية تفعيل شريحة stc الالكترونية عبر التطبيق:

يتم من خلال تطبيق My STC تفعيل الشريحة بإتباع ما يلي من خطوات:

يتم تحميل تطبيق My STC عبر جوجل ستور على اجهزة الاندرويد أو عبر أجهزة الايفون التي تعمل بنظام التشغيل ios ثم يتم تسجيل الدخول عبر رقم الجوال. ثم انقر على أيقونة إدارة الموجودة بالواجهة الرئيسية للتطبيق. بعد ذلك اضغط على رمز الإعدادات الذي تجده في أعلى يسار الواجهة. اضغط على استبدال الشريحة الأساسية أو اختار اضافة شريحة ثانوية كما ترغب. ثم اختر نوع البطاقة الإلكترونية. اختر اللغة العربية، ثم وافق على الشروط والأحكام. اضغط على توثيق مع أبشر. ثم يتم المصادقة على الشريحة الإلكترونية بأبشر. ثم سجل الدخول إلى البوابة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم يتم توثيق الشريحة الإلكترونية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. يتم الضغط لتفعيل الشريحة الإلكترونية. ثم انقر على متابعة واتبع الخطوات.

شروط تفعيل شريحة stc الالكترونية: