آلية التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن برقم الهوية عبر أبشر

التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن واحدة من أكثر الخدمات تميزًا والتي قدمتها الحكومة مستهدفة بها الكبار في السن والذين يُعانون من العديد من الأمراض وبالأخص الأمراض المزمنة، وبالتالي لا يستطيعون زيارة المؤسسات الحكومية للحصول على الخدمات المختلفة، لهذا وعبر وزارة الداخلية السعودية يمكن التسجيل في خدمة تقدير للمتقاعدين وكبر السن أيضًا.

التسجيل في خدمة تقدير لكبار السن

شروط خدمة تقدير جاءت ميسرة من أجل تسهيل الحصول على الخدمة للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية ولكن قبل التسجيل يتعين أن يتم تجهيز الأوراق والمستندات التي تثبت درجة الإعاقة للمواطنين، بالإضافة إلى البدء في التسجيل الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يليها إدخال كود التحقق البشري، ومن ثم الولوج إلى تبويب الخدمات الحكومية.

اختيار خدمة تقدير من بين الخدمات المتعددة المتاحة.

يتعين في الحال إدخال البيانات الشخصية المتمثلة في الاسم والسن ورقم الجوال الشخصي للمستفيد.

يتم رفع الأوراق المطلوبة والمستندات التي تبين الحالة الصحية للمتقاعد أو كبار السن.

عقب الانتهاء يتم النقر على خيار إرسال.

سيتم تفعيل طلبك ولكن بعد النظر فيه، وإرسال موعد معين من أجل إجراء زيارة للتأكد من الحالة الصحية للمتقدمين.

حجز موعد تقدير الأحوال المدنية

ومن بين الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة أبشر الداخلية هي خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية، وحتى تعرف دورك في المواعيد إلكترونيًا يمكن اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الحكومية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الأحوال المدنية.

ثم يليها كتابة البيانات المطلوبة والدخول إلى منصة المواعيد.

قم بإدخال البيانات والنقر على تبويب استعلام، حتى تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص موعدك.

وقد اعتادت منصة أبشر على تقديم الكثير من الخدمات والتي تسهل على المواطنين والوافدين في المملكة بدلًا من زيارة المكاتب الحكومية المختلفة من بينها خدمة تقدير الأحوال المدنية التي تسهل على كبار السن وذوي الإعاقات المختلفة سواء أكانت متوسطة أو شديدة وبالتالي يمكن إتمام كافة المعاملات عبر الإنترنت.