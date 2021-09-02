نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة.. ١٥٪ خصم من جرير على آيفون ١٢ برو ماكس بهذه الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت مكتبة جرير في السعودية عرض جبار على آيفون ١٢ برو ماكس، وليس الهاتف المشار إليه فقط، بدل يشمل العرض أي منتج يتم شرائه من جرير، ويعد هاتف آيفون برو ماكس من الهواتف الناجحة في المملكة وفي الوقت نفسه قد اكتسب الهاتف شهرة واسعة في المملكة بفضل إمكانياته الكبيرة والتي تنعكس على قوة أدائه، و نشرنا مقالة قبل ذلك عن عروض جرير الاسبوعية في الكويت على الشاشات والهواتف والأجهزة الذكية.

١٥٪ خصم من جرير على آيفون ١٢ برو ماكس بهذه الطريقة

يتم تفعيل العرض عند استعمال فيزا بنك ساب، والعرض عبارة عن خصم 15% بحد أقصى 200 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سوف يتم احتساب العرض بالطريقة التالية:

إذا كانت نسبة الـ15% من المنتج المراد شرائه تتجاوز الـ200 ريال فسوف يتم احتساب الخصم 200 ريال فقط.

وفي الوقت نفسه إذا كانت قيمة الـ15% من المنتج المراد شرائه أقل من 200 ريال فسوف يتم احتساب القيمة الصغرى.

عرض سايب وجرير في السعودية يشمل آيفون ١٢ برو ماكس

جميع المنتجات المتوفرة على موقع مكتبة جرير ومن بين أبرزها:

آيفون 12 برو ماكس.

وفي الوقت نفسه آيفون 12 برو.

هاتف آيفون 12.

سامسونج جالاكسي s20.

جالاكسي s21 ultra.

شروط الاستفادة من عرض جرير وساب

العرض ساري فقط على المشتريات التي يتم شرائه فقط من الموقع ببطاقة ساب ولا يمكن الاستفادة بالعرض عند الشراء من المقرات.

الخصم الـ15% فقط على حاملي بطاقة بنك ساب فقط وفي الوقت نفسه لا يسري على البطاقات التابعة للبنوك الأخرى.

وفي الوقت نفسه يسري العرض على جميع المنتجات باستثناء المنتجات بنظام الطلب المسبق.

تفعيل العرض بمجرد الشراء بفيزا ساب ولا يحتاج إلى كود أو ما شابه.

لا يمكن الاستفادة بالعرض مرتين لنفس البطاقة، لكن يمكن الاستفادة بالعرض نفسه عند كل مرة يتم استعمال فيها بطاقة جديدة تابعة لبنك ساب.

خدمة apple pay التابعة لمنتجات شركة آبل التكنولوجية ليست من ضمن المشمولات في العرض.

بطاقات خصومات جرير لن يتم تفعليها من هذا العرض.

موعد انتهاء عرض جرير مع بنك ساب

يتم انتهاء العرض في 5 ديسمبر من عام 2021 وعام 1443 هجري.