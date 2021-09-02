نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر وطرق الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر واحد من أكثر الأسئلة التي طرحها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وبعد زيادة إرسال أسئلة متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن تقديم الدعم الريفي للمستفيدين بالإجابة عنه ولذلك سنوفر لكم جواب متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر سبتمبر 2021.

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر

تسعى الحكومة بالمملكة إلى تقديم كل الخدمات وبرامج الدعم الممكنة التي تؤهل المواطنين إلى العيشة الكريمة، ولذلك قامت بتقديم دعم مختلف للمشروعات الصغيرة وتولت وزارة المياه والبيئة والزراعة مهمة تقديم الدعم الريفي لمن يعملون في الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى دعم صغار مربي الماشية.

أما عن متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر فكما هو معتاد أن الصرف يكون بالتزامن مع بداية الأشهر الميلادية، وذلك لمن حصلوا على الموافقة الرسمية على التمويل أو الدعم وقد أشارت الحكومة إلى أنه في حالة توافق الصرف مع يوم السبت أو الجمعة فإنه يتم التأجيل إلى يوم الأحد أو يوم الخميس.

الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية سبتمبر 2021

ويمكن الاستعلام عن تاريخ نزول الدعم الزراعي أو دعم مربي الماشية من خلال الإنترنت وفق الخطوات التي أعلنت عنها الوزارة والتي تتمثل في التالي:

الدخول إلى منصة أنعام الإلكترونية أو الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والنقر على خيار استعلام.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية التواصل مع الرقم الموحد للدعم الريفي من خلال الاتصال على رقم: 19930، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع رقم الوزارة الرسمية وهو: 8002472220.

متى ينزل دعم المواشي بعد التسجيل

عقب التسجيل قد تصل مدة النظر في الطلبات التي يتم إرسالها للوزارة إلى شهرين وربما أكثر بحسب إرسال البيانات والأوراق المطلوبة بدقة، ومن ثم يتم إبلاغ المستفيدين بإمكانية صرف الدعم مع بداية الشهر الميلادي.

وقد يسرت الوزارة كافة الشروط للحصول على الدعم الريفي من أجل المساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتسهيل الحياة وتعزيز مستوى الوضع المادي للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية.