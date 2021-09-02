طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 1443 رابط ca.gov.sa البوابة الإلكترونية

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب نظرًا للزيادة الأخيرة في عمليات البحث عن جميع المعلومات التفصيلية لحسابات المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد توقف بعض الوظائف والأنشطة، وضع فيروس كورونا المستجد الجديد أصبح عبئًا ثقيلًا على العديد من المواطنين السعوديين وأثر أيضًا الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وخاصة السعوديين العزاب، لأنهم لم يعد لديهم أي مصدر رزق آخر، فهم يلجأون إلى التسجيل في حساب مواطن حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال ومساعدتهم على تخفيف أعباء الحياة.

التسجيل في حساب المواطن للعزاب

يعتبر طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب أكبر خطة وضعتها الحكومة لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، وقد أدى حساب المواطن إلى تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء المواطنين، وبسبب التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.، واتباع تعليمات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فقد ساعدهما ذلك أيضًا على مواجهة ارتفاع الأسعار وحياة صعبة، من أجل مساعدة العائلات التي تعاني من صعوبات مالية وفقر، وتقدم حساب المواطن الدعم لهم، وسنتعلم كيفية تسجيل حساب المواطن العزاب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل في حساب المواطن للعزاب

هويتك الوطنية أو بطاقة العائلة.

بطاقة الأحوال بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب عاطلاً أو عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص.

كافة المعلومات التي تتعلق بالعمل والراتب.

قم بإرسال مستند يحتوي على معلومات الدخل الإضافية لمقدم الطلب.

يجب ألا يتجاوز راتب الشخص 2000 ريال سعودي.

رقم الحساب المصرفي (إن وجد).

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

قم بتسجيل الدخول إلى رابط حساب المواطن الإلكتروني.

بعد ذلك ستضغط على تسجيل جديد.

أدخل جميع بيانات المتقدم وهي: -رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، وكود التحقق.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على كلمة المرور على الهاتف المحمول المسجل.

كتابة رقم الهوية ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

أدخل البيانات المطلوبة والعنوان.

سوف تظهر صفحة بيانات الشركة التابعة مع إدخال تفاصيل التابع (إن وجدت).

ثم النقر فوق التالي.

أدخل بيانات الدخل وانقر فوق الخيار التالي.

إذا كان هناك حساب، أدخل بيانات الحساب المصرفي.

من الضروري التحقق من جميع البيانات المدخلة بشكل كامل ودقيق.

ثم الضغط على “موافق” لإدخال البيانات الصحيحة من أجل إكمال الطلب بنجاح في حساب المواطن.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب وما هي الأوراق المطلوبة لتقديم على حساب مواطن العزاب، وللتعرف على المزيد فتابعونا.