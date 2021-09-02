للحصول على رخصة المعلم.. موعد اختبار كفايات المعلمين 2021

موعد اختبار كفايات المعلمين 2021، من أهم المواعيد التي يرغب جميع المعلمين في معرفتها، حيث يتم في هذه الاختبارات خضوع المعلم إلى عدد من الاختبارات الهامة، حتى يحصل المعلم على الرخصة المهنية، ويجب على المعلمين التسجيل في اختبار هذه الرخصة المهنية في الموعد المقرر، ويجب اجتياز الاختبارات بنجاح، وفي السطور التالية نتحدث معكم عن المزيد من المعلومات الخاصة باختبار الرخص المهنية للمعلمين، ونقدم لكم موعد الاختبار والحد الأدنى لدرجات النجاح.

اختبار كفايات المعلمين

اختبار كفايات المعلمين هو اختيار هام يقوم بأدائه المعلمين ومن أجل ممارسة التعليم والتدريب في الجهات التعليمية المعتمدة، وهو من الأدوات التي تساعد في رفع كفاءة المعلمين وتحسين القدرات والمهارات التعليمية، ويتم أداء الاختبارات في 37 تخصص، ويكون الاختبار مكون من جزأين، الجزء الأول هو الجزء التربوي العام ويخضع له جميع المعلمين، والجزء الثاني هو الجزء التخصصي ويكون وفقاً تخصص المعلم، ويمكن لجميع المعلمين التسجيل في اختبار كفايات المعلمين من خلال الدخول إلى موقع قياس من هنا، وأتباع التعليمات والخطوات المطلوبة.

موعد اختبار كفايات المعلمين 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد للتسجيل وأداء الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين، وجاءت المواعيد كالتالي:

سيتم فتح باب التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي من يوم 15 إلى 17 من شهر ديسمبر 2021، وذلك للاختبار العام التخصصي.

سيتم فتح التسجيل لمعلمي التعليم العام من يوم 18 إلى 24 من شهر ديسمبر 2021، وذلك للاختبار العام والتخصصي.

الموعد المحدد للتسجيل للمعلمين الجدد من يوم 25 ديسمبر إلى 28 من نفس الشهر.

التسجيل العاجل لجميع المعلمين من يوم 28 ديسمبر إلى 28 فبراير.

التسجيل المتأخر من أول أيام شهر مارس إلى 18 من الشهر المذكور.

موعد التسجيل لجميع المعلمين الاختبار التخصصي من يوم 28 من شهر ديسمبر إلى 7 من ديسمبر، والتسجيل المتأخر بداية من يوم 8 يناير إلى 21 من يناير.

كيفية معرفة موعد اختبارات كفايات 2021

يمكن للمعلمين الاستعلام عن موعد اختبارات كفايات 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية:-