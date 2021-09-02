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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وظائف الخطوط الجوية السعودية لخريجي الثانوية والمؤهلات العليا 1443 في المقال التالي
التسجيل في وظائف الخطوط السعودية لخريجي الثانوية العامة وشروط تقديم الخطوط السعودية للثانوية بالتفاصيل الأخري والمتعلقة برواتب الخطوط السعودية والمؤهلات والتخصصات المطلوبة في وظيفة الخطوط الجوية السعودية 1443 حيث يسعى الكثير من الشباب في المملكة لمعرفة تفاصيل وظائف الخطوط نظراً للمكانة المرموقة ورواتب الخطوط السعودية التي يحصل عليها موظفين الخطوط الجوية السعودية.
وظائف الخطوط الجوية السعودية لخريجي الثانوية
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لموظفين في تخصص ” ممثل الدعم الإداري” من حملة الثانوية العامة حديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في الشركة وفى فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ويتم التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية وفق الشروط التالية وخطوات التقديم في الخطوط الجوية السعودية يتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات في المقال.
التخصصات المطلوبة في وظائف الخطوط السعودية 1443
- مطلوب أخصائيين علاقات عامة حاصلين على بكالوريوس في احد تخصصات ” التصميم الجرافيكى – العلاقات العامة – التوسيق – الصحافة”.
- كذلك أخصائيين أداء وإدارة مواهب حاصل على بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ويمتلك خبرة سنه في المجال.
- وأيضاً أخصائيين إدارة رواتب حاصل على بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ويمتلك خبرة سنه في المجال.
- ثم أخصائيين شئون قانونية.
- أخصائيين تطوي أدلة استخدام حاصل على بكالوريوس في هندسة الفضاء أو علوم الطيران أو هندسة الطيران أو إدارة السلامة وإدارة الأعمال.
- أخصائيين نظم الموارد البشرية حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ويمتلك خبرة سنه في المجال.
- وأيضًا أخصائيين خدمات موظفين.
- أخصائي العقود والضمانات.
- كاتب ادله.
- مرقب مالي.
- نحلل تخطيط مالي.
- محلل محاسبة.
شروط التسجيل في وظائف الخطوط الجوية السعودية
- التقديم في الخطوط الجوية السعودية للمواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط.
- كذلك يجب أن يكون المتقدم لوظيفة الخطوط الجوية حاصل على شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم.
- وأيضًا يجب على المتقدم أن يكون معدل تراكمي لشهادة الثانوية لا يقل عن 85% وللمتقدم الحاصل على الدبلوم من 3.5 إلى 5 أو من 2.8 إلى 4.
- ولا يوجد شرط الخبرة للمتقدمين.
- بعض الوظائف التخصصية للمؤهلات العليا تتطلب خبره سنه على الأقل.
رابط التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية 1443
يتم التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية بشكل إلكتروني عن طريق تسجيل الدخول على رابط موقع شركة الخطوط الجوية السعودية والدخول على منظومة التوظيف فى شركة الخطوط الجوية السعودية.
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