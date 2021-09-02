طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1443 من ضمن الخدمات المُقدمة من قبل منصة أبشر الإلكترونية التي تحتوي على الكثير من الخدمات توفيرًا على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، فلكي يتمكن المشري من شراء السيارة من البائع دون الحاجة للذهاب إلى المديرية العامة للمرور وذلك عن طريق أبشر، واليوم سوف نوضح المزيد عبر السطور القادمة.

ما هي شروط نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر 1443؟

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لكي يتمكن الأشخاص من نقل ملكية السيارة وهي:

لابد من تسديد الرسوم الخاصة بالخدمة إلكترونيًا.

ضرورة معاينة المركبة من قبل الشخص المشتري للاتفاق على السعر مع البائع.

يشترط ألا يكون على المشتري أي مخالفات مرورية.

يجب أن يكون البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر الإلكترونية.

ألا يقل ثمن المركبة عن 5000 ريال وألا يزيد عن 200000 ريال سعودي.

يجب أن تكون حالة المركبة سليمة وغير مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة.

لابد أن تكون المركبة من ضمن الفئة الخصوصية إلى المقيمين في المملكة.

بعد إتمام العقد وسداد قيمة المركبة يتم تسليم المشتري المركبة.

ضرورة سريان رخصة المركبة إلى جانب فحص وتأمين المركبة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة

هناك مجموعة من المستندات التي لابد من توافرها لكي يتم نقل الملكية بكل سهولة ويُسر وهي:

البيانات الخاصة بهوية البائع والمشتري.

مستند بنكي يحتوي على رقم الآيبان.

طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1443

لكي يتم نقل الملكية بين البائع والمشتري لابد من اتباع ما يلي: