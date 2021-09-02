نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1443 في المقال التالي
طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1443 من ضمن الخدمات المُقدمة من قبل منصة أبشر الإلكترونية التي تحتوي على الكثير من الخدمات توفيرًا على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، فلكي يتمكن المشري من شراء السيارة من البائع دون الحاجة للذهاب إلى المديرية العامة للمرور وذلك عن طريق أبشر، واليوم سوف نوضح المزيد عبر السطور القادمة.
ما هي شروط نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر 1443؟
هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لكي يتمكن الأشخاص من نقل ملكية السيارة وهي:
- لابد من تسديد الرسوم الخاصة بالخدمة إلكترونيًا.
- ضرورة معاينة المركبة من قبل الشخص المشتري للاتفاق على السعر مع البائع.
- يشترط ألا يكون على المشتري أي مخالفات مرورية.
- يجب أن يكون البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر الإلكترونية.
- ألا يقل ثمن المركبة عن 5000 ريال وألا يزيد عن 200000 ريال سعودي.
- يجب أن تكون حالة المركبة سليمة وغير مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة.
- لابد أن تكون المركبة من ضمن الفئة الخصوصية إلى المقيمين في المملكة.
- بعد إتمام العقد وسداد قيمة المركبة يتم تسليم المشتري المركبة.
- ضرورة سريان رخصة المركبة إلى جانب فحص وتأمين المركبة.
الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة
هناك مجموعة من المستندات التي لابد من توافرها لكي يتم نقل الملكية بكل سهولة ويُسر وهي:
- البيانات الخاصة بهوية البائع والمشتري.
- مستند بنكي يحتوي على رقم الآيبان.
طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1443
لكي يتم نقل الملكية بين البائع والمشتري لابد من اتباع ما يلي:
- الانتقال مباشرة إلى منصة أبشر.
- بعد ذلك أضغط على خانة الأفراد ثم قم باستكمال تسجيل الدخول.
- النقر على خانة خدمات ثم اختر خدمة عرض المركبة.
- اختيار إحدى السيارات ثم قم بكتابة سعر المركبة ثم تأكيد.
- قم بادخال رقم الهوية ونوع التقويم ثم ادخل تاريخ الميلاد.
- اختيار بنم البائع ثم اكتب رقم الحساب البنكي وكتابة تفاصيل العنوان ثم أضغط على متابعة.
- قم بالموافقة على الإقرار ثم أكد.
- العودة إلى خدمة مبايعة المركبات ثم أنقر على إتمام المبايعة ونقل الملكية.
- اختيار السيارة التي ترغب في نقلها ثم وافق على الشروط.
- أنقر على تسليم المركبة ثم ادخل رمز التحقق ثم انقر على رفع الطلب.
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